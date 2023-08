Spór na linii Polska-Ukraina. Jest komentarz Zełenskiego

We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do napięcia na linii Warszawa-Kijów.

We wtorek ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichocki, został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, sugerującą niewdzięczność Ukraińców. Podczas spotkania przekazano polskiemu ambasadorowi, że wypowiedzi o „rzekomej niewdzięczności Ukraińców” za pomoc Polski „nie odpowiadają rzeczywistości i są nie do przyjęcia”.

W odpowiedzi ambasador Ukrainy „został zaproszony” do MSZ na rozmowę w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz w Kijowie.

Do sprawy odniósł się wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Narody Europy wiedzą, że wolność każdego człowieka jest najsilniejsza wtedy, kiedy jest to wspólna wolność wszystkich. My w Europie potrafimy jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, bez względu na wszelkie sezony, nastroje, polityczne trendy i osobiste ambicje. Jednak teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami próbuje być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów” – oświadczył Zełenski na Twitterze.

„Ukraina walczy o wolność swoją i całej Europy i jesteśmy wdzięczni każdemu narodowi, który pomaga. Bardzo doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy – od morza do morza. A w tej tarczy nie może być ani jednej rysy” – dodał.

„Nie pozwolimy żadnej politycznej chwili zepsuć stosunków między narodami ukraińskimi i polskimi, a emocje zdecydowanie powinny opaść. Wolność i dobro naszych narodów, wartości naszej Europy i zwycięstwo nad wspólnym rosyjskim wrogiem są ponad wszystkim” – napisał.

Kresy.pl