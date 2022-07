Andrzej Duda w Kijowie: Wpieram Ukrainę wszędzie

W Kijowie odbył się II Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów, w którym na zaproszenie Ołeny Zełenskiej wzięła udział Agata Kornhauser–Duda. Do wydarzenia dołączył także Prezydent Andrzej Duda.

W sobotę w Kijowie odbył się II Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów, w którym na zaproszenie Ołeny Zełenskiej wzięła udział Agata Kornhauser–Duda. Do wydarzenia dołączył także Prezydent Andrzej Duda. Temat spotkania – „Ukraina i świat: Przyszłość, którą (od)budujemy razem”.

„Każdy z nas robi dziś, co może, by obronić Ukrainę – żeby pozostała wolna, suwerenna, niepodległa, a w przyszłości, żeby ją odbudować” – mówił później Andrzej Duda.

„Dziękuję mojej żonie i paniom prezydentowym za te dary serca, które dajecie na co dzień; które dzięki Pań apelom, Waszym staraniom płyną do Ukrainy z całego świata” – podkreślał Prezydent RP. „Każdy z nas działa na swój sposób. Działamy na niwie politycznej – ja wpieram Ukrainę wszędzie, gdzie tylko mogę; wspieram Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, mobilizuję kolegów przywódców na całym świecie, by wpierać Ukrainę militarnie, by wysyłać to, co jest jej potrzebne” – podkreślił Prezydent RP.

„Niech Rosja widzi, że przegrała tę wojnę – nie tylko militarnie, ale także politycznie. Że jeżeli jakieś państwo jest częścią nowoczesnego, pięknego, rozwijającego się świata, to częścią tego świata jest właśnie Ukraina” – dodał.

Podczas kijowskiego szczytu rozmawiano o praktycznych krokach i działaniach, które mogą podjąć współmałżonkowie światowych przywódców, by zmierzyć się z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi teraz świat z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Celem spotkania było także zebranie funduszy na rzecz naprawy Ukrainy.

