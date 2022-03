Rosja nie realizuje orzeczenia trybunału w Hadze

Przedstawiciel Kremla oświadczył, że Rosja nie wypełni decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Trybunał w Hadze nakazał w środę Rosji natychmiastowe zaprzestanie działań zbrojnych na Ukrainie. Tym samym przychylił się do wniosku władz Ukrainy, które oskarżyły przed haskim trybunałem Rosję o to, że rozpoczęła przeciw niej operację napastniczą pod fałszywym zarzutem ludobójstwa.

Sprawę skomentował już dla rosyjskich dziennikarzy rzecznik administracji prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. „Nie, nie możemy wziąć pod uwagę tego orzeczenia. U Międzynarodowego Trybunału jest takie pojęcie jak „porozumienie stron”. Tutaj żadnej zgody nie może być… W tym przypadku to jest to, co my możemy wziąć pod uwagę” – słowa Pieskowa zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

W tym kontekście rzecznik Kremla podkreślił, że jak na razie Moskwa i Kijów nie przybliżyły się do jakiegokolwiek porozumienia. Proces rozmów między przedstawicielami władz Rosji i Ukrainy w sprawie zawieszenia broni i ewentualnego porozumienia pokojowego rozpoczął się jeszcze pod koniec lutego, a więc wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Do tej pory brak informacji o rezultatach.

24 lutego Rosja rozpoczęła zbrojny atak na Ukrainę na szeroką skalę. Stało się to cztery dni po uznaniu przez nią państwowości separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Od tego czasu w ciężkich walkach i przy znacznych stratach siły rosyjskie podeszły pod Kijów, opanowały większą część obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i czernichowskiego. Jeszcze w dniu rozpoczęcia ataku władze Ukrainy złożyły skargę w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

Oprócz kwestionowania oficjalnych rosyjskich przesłanej inwazji, Kijów poprosił również o pilne przyjęcie przez Trybunał wobec Rosji środków tymczasowych w celu powstrzymania przemocy, zanim cała sprawa zostanie w pełni rozpatrzona. Trybunał przychylił się do tego postulatu strony ukraińskiej.

