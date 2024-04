PE zatwierdził bezcłowy import produktów rolnych z Ukrainy. Pszenica wjedzie bez limitu

Parlament Europejski poparł we wtorek przedłużenie o rok (do 5 czerwca 2025 r.) zawieszenia ceł na ukraińskie produkty rolne. Przewidziano pewne ograniczenia w imporcie, lecz nie dotkną one np. pszenicy, o co zabiegała Polska.

Decyzja europosłów zapadła we wtorek. “Przy 428 głosach za, 131 przeciw i 44 wstrzymujących się, posłowie poparli przedłużenie zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne o kolejny rok, do 5 czerwca 2025 r., aby wesprzeć kraj w obliczu trwającej brutalnej wojny z Rosją” – napisano w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że KE będzie mogła podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, w przypadku znaczących zakłóceń na rynku unijnym lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich w związku z importem z Ukrainy.

Jak dodano, w ramach wzmocnionych środków ochronnych mających na celu ochronę unijnych rolników, Komisja może uruchomić “hamulec bezpieczeństwa” (kwoty importowe) w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych: drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu.

Ponowne nałożenie ceł będzie możliwe, jeżeli import tych produktów przekroczy średnią wielkości importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w całym roku 2022 i 2023.

“Komisja zobowiązała się do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą w sprawie stałej liberalizacji handlu” – podkreślono we wtorkowym komunikacie.

Tygodnik Rolniczy zwraca uwagę, że na listę towarów objętych kwotami importowymi nie udało się jednak wpisać ani pszenicy, ani jęczmienia, o co zabiegała Polska.

Masowy, niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski spowodował straty polskich rolników, co wywołało ich protesty i blokady na polsko-ukraińskiej granicy. Jak informowaliśmy, Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk, zakończył w poniedziałek protest rolników.

