Więcej amunicji dla Ukrainy. Parlament Europejski zatwierdził plan

Parlament Europejski zgodził się na wyasygnowanie pół miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej i rakiet w krajach unijnych oraz przyspieszenie dostaw dla Ukrainy.

W czwartek Parlament Europejski przyjął w głosowaniu projekt ustawy mającej na celu zwiększenie produkcji amunicji i pocisków rakietowych w Europie, a zasadniczo w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa została przyjęta 446 głosami „za”, przy 67 przeciw i 112 wstrzymujących się.

Ustawa o wspieraniu produkcji amunicji (The Act in Support of Ammunition Production – ASAP) ma doprowadzić do przyspieszenia dostaw amunicji i rakiet na Ukrainę, a także pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich arsenałów, uszczuplonych przez wysyłanie Ukraińcom broni. Chodzi o zwiększenie zdolności produkcyjnych w ramach UE, aby zaradzić obecnemu niedoborowi produktów obronnych. Dotyczy to szczególnie amunicji artyleryjskiej i rakiet ziemia-ziemia, jak również ich komponentów.

Na ten cel przeznaczono środki celowe w wysokości 500 mln euro. Realizację procesu ma monitorować Komisja Europejska. Ustanowiono m.in. mechanizmy, zasady i przepisy tymczasowe, mające umożliwić terminową i trwałą dostępność tych produktów obronnych dla nabywców w Unii Europejskiej. Ocena skuteczności rozporządzenia zostanie oceniona do połowy przyszłego roku. Jak podano, w oparciu o wyniki można rozważyć rozszerzenie tych środków i przyznanie dodatkowego budżetu.

Przewodniczący zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, Cristian Bușoi uważa, że decyzja europosłów to „znaczący krok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony UE”.

„Parlament jest teraz gotowy do negocjacji z Radą i mamy nadzieję, że jak najszybciej osiągniemy porozumienie” – dodał.

Jak podano, europarlamentarzyści pracują równolegle nad wzmocnieniem europejskiego przemysłu obronnego za pośrednictwem aktu o wspólnych zamówieniach (EDIRPA). Chodzi o wspieranie współpracy między państwami członkowskimi na etapie zamówień w dziedzinie obronności w celu wypełnienia najpilniejszych i najbardziej krytycznych luk.

Na początku maja informowaliśmy, że Rada UE zdecydowała ws. wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. W ramach programu wartego miliard euro zostanie sfinansowane zaopatrzenie Sił Zbrojnych Ukrainy w pociski artyleryjskie kal. 155 mm czy w pociski rakietowe. Mają one być kupowane wspólnie przez państwa członkowskie UE od przemysłu obronnego krajów europejskich.

