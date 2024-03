Były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariow twierdzi, że wtorkowe ostrzały terytoriów rosyjskiego obwodów biełgorodzkiego i kurskiego to wspólna operacja Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu Wolności Rosji, i Batalionu Syberyjskiego, zrelacjonował portal Mediazona. O ile ta pierwsza jednostka to najpoważniejsza organizacja zbrojna Rosjan współpracujących z Ukrainą o udokumentowanych działaniach zbrojnych, to Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski to enigmatyczne byty, istnienie struktur których nie jest oczywiste.



Według Ponomariowa osiedle Łozowa Rudka w rejonie borysowskim obwodu białogrodzkiego znajduje się obecnie „pod kontrolą sił wyzwoleńczych”. Były parlamentarzysta mieszkający na Ukrainie dodał także, że bojownicy ostrzeliwują Tietkino w obwodzie kurskim. Kanał Legionu Wolność Rosji na Telegramie podaje, że czołgi mające należeć do tej jednostki przekroczyły granicę Rosji.