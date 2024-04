Według przedstawiciela białoruskiej rady bezpieczeństwa, w związku z działaniami Zachodu sytuacja na zachodniej granicy Białorusi staje się coraz bardziej napięta, grożąc poważną „prowokacją” ub konfliktem. Uważa też, że Polska nie zbroi się do obrony, lecz w celach ofensywnych.

W opublikowanej w piątek rozmowie z rosyjską agencją TASS pierwszy zastępca sekretarza stanu Białoruskiej Rady Bezpieczeństwa Paweł Murawiejko został zapytany, czy napięcie na zachodniej granicy Białorusi rośnie , zwłaszcza w związku z ćwiczeniami wojskowymi w krajach bałtyckich.

„Obiektywnie można tak powiedzieć” – powiedział Murawiejko, który uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu na temat bezpieczeństwa.

„Napięcia nie tylko rosną; one osiągnęły punkt kulminacyjny, przy którym najmniejsza nierównowaga może doprowadzić albo do poważnej, głośnej i zakrojonej na szeroką skalę prowokacji, albo do konfliktu – nawet nie zawaham się użyć tego słowa” – oświadczył białoruski dygnitarz.

„To nie Bałtowie i nie Polacy. To formacje wojskowe NATO, bataliony amerykańskie, które stacjonują np. na poligonie w Podbrodzie [na Litwie – red.], 15 km od naszego państwa” – twierdził Murawiejko. Według niego, NATO pod pretekstem ćwiczeń przygotowuje się do ofensywy. Wskazał w tym kontekście na duże zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia przez Polskę.

„Tylko Polacy zamówili u swoich zachodnich partnerów 94 śmigłowce Apache. To jest śmigłwoiec szturmowy, który zdecydowanie nie służy do obrony. Zamówili około 300 wieloprowadnicowch systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Zamówili 300 czołgów z Korei i około 300 więcej czołgów ze Stanów Zjednoczonych” – mówił pierwszy zastępca sekretarza Białoruskiej Rady Bezpieczeństwa. Zaznaczył, że kupowane przez polską armię czołgi „wielokrotnie zwiększają potencjał” naszego kraju. Skomentował też, czołgi wcale nie służą do obrony.

TASS / Kresy.pl