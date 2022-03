Szwedzka opozycja chce do NATO

Największa partia opozycyjna Szwecji stawia przed wyborami postulat wstąpienia tego państwa do NATO.

Umiarkowana Partia Koalicyjna (MS) jako pierwsza rozpoczęła kampanię wyborczą. Wybory parlamentarne mają odbyć się w Szwecji już we wrześniu. MS zapowiedziała pięć kluczowych postulatów, wokół których ma orbitować jej oferta dla elektoratu. Pierwszym jest postulat wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Jako szwedzki premier zrobię wszystko, aby wprowadzić Szwecję do NATO w następnej kadencji” – powiedział w czasie konwencji lider MS Ulf Kristersson. Uznając to za naturalny wybór geopolityczny dla swojego państwa polityk stwierdził – „Pytanie nie brzmi już <<czy?>>, ale konkretnie <<kiedy?>>, dokładnie <<jak?>>”.

W czasie konwencji, jaka odbyła się w sobotę w mieście Örebro, MS ogłosiła jeszcze dwa postulaty: zwiększenia wydatków na obronę narodową do poziomu 2 proc. PKB do 2025 r. oraz przywrócenia prawa i porządku w przestrzeni publicznej, w której, w ostatnich latach, doszło w Szwecji do rozpowszechnienia się przestępczości zorganizowanej. MS chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy policji do 32 tys.

Portal The Local, jaki podał w poniedziałek informacje o programie MS, zwraca uwagę, że kontrastuje on z postulatami rządzącej Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej (SSAP), która zainteresowana jest przede wszystkim kwestiami polityki ochrony zdrowia, oświatowej, polityki społecznej i emerytur.

MS jest obecnie największą partią opozycyjną Szwecji posiadającą 70 mandatów w Riksdagu liczącym 349 deputowanych. Partia Socjaldemokratyczna ma obecnie najwyższe wyniki w sondażach od około ośmiu lat, a niedawny sondaż Sifo ocenia jej poparcie na poziomie 32,8 proc. w porównaniu do 21,4 proc. dla MS.

Postulat wejścia do NATO został zradykalizowany w ramach MS. Jej poprzedni lider Fredrik Reinfeldt twierdził, że opcja taka jest możliwa tylko w przypadku, gdy większość parlamentarzystów będzie ją popierać. Dodatkowym warunkiem było koordynacja takiego kroku z Finlandią.

U wschodniego sąsiada Szwecji rozpoczęła się już tego rodzaju dyskusja, ale ciągle nie ma konsensusu w tej sprawie.

MS zapowiedziała również budowę gospodarki wolnej od paliw kopalnych poprzez rozwój energetyki jądrowej.

