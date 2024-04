Media: Hiszpania nie wyśle systemów Patriot Ukrainie, może wysłać rakiety

Przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury przewidują powrót do sytuacji, gdy to rady gmin mają wyłączną kompetencję do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Plan zmian trafił już do wykazu prac legislacyjnych rządu - podał we wtorek portal Money.pl.

Chodzi o częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Samorządy będą więc mogły podnieść stawki za wodę i ścieki, o co zabiegały od lat.