Konfederacja alarmuje: Przywileje socjalne dla Ukraińców mają być utrzymane. “Bez żadnych konsultacji”

Sejm rozpoczął w środę trzydniowe posiedzenie. Procedowany jest m.in. rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przedłuża świadczenia socjalne dla Ukraińców. Konfederacja alarmuje, że trafił on do porządku obrad bez żadnych konsultacji.

Projekt ustawy przedłużającej świadczenia dla Ukraińców jest procedowany na sejmowym posiedzeniu, które rozpoczęło się w środę. “Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wpłynął do Sejmu nagle wczoraj po południu. I decyzją koalicji będzie rozpatrywany w trybie nadzwyczaj szybkim, już dziś o godzinie 10. Według uzasadnienia ma dotyczyć ok. 1 mln osób i kosztować polskich podatników 6,2 miliarda złotych” – zwraca uwagę przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji, Stanisław Tyszka.

“To jedyny punkt na tym posiedzeniu Sejmu z ograniczonym czasem wystąpień (5 min zamiast 10) i procedowany ekspresowo (jutro 2. czytanie) Żaden poseł KO, PSL, PL2050, Lewicy, PiS nie zająknął się nawet o kosztach ustawy – 6,2 mld zł” – dodaje polityk.

Do sprawy odnieśli się także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł Bartłomiej Pejo podczas konferencji prasowej. “Nie są dochowane żadne standardy, nie ma dbałości o interes obywateli” – podkreślił Bosak, odnosząc się do sposobu procedowania ustawy.

“Dziś znienacka, bez żadnych konsultacji został wrzucony do porządku obrad projekt ustawy przedłużającej wszystkie przywileje socjalne dla ludzi z ukraińskimi paszportami” – podkreślił poseł.

“Przypomnijmy, państwo polskie nie rozróżniało kto jest imigrantem, kto jest uchodźcą, kto zasługuje na pomoc i w jakim zakresie. Po prostu zrównywało wszystkich ludzi z paszportami ukraińskimi w prawach z polskimi obywatelami. To była zła praktyka rządów PiS, którą w tej chwili rząd Lewicy, Polski 2050, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przedłuża. Mamy projekt o przedłużeniu o 4 miesiące. Dlaczego o cztery miesiące? Nie wiadomo” – kontynuował.

Jego zdaniem, fakt, że projekt już jest w obradach, to “zaprzeczenie wszystkich obietnic nowej koalicji i marszałka Sejmu Szymona Hołowni”, dot. zmiany sposobu traktowania Sejmu.

“Znów, tak jak powiedział to swego czasu Dobromir Sośnierz, Sejm jest doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu” – dodał.

Jak podkreślił, Konfederacja domaga się najpierw rozliczenia poprzedniej ustawy.

“Mówiliśmy od dawna – zero socjalu dla Ukraińców” – przypomniał z kolei poseł Bartłomiej Pejo. “Ta pomoc socjalna powinna się jak najszybciej skończyć, a nie być przedłużana” – wskazał.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało w ubiegłym tygodniu, że jeżeli zgodnie z proponowaną przez MSWiA nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy termin ich legalnego pobytu zostanie wydłużony, to wydłużone będzie też ich prawo do świadczeń socjalnych, m.in. 800 plus. Opracowaniem projektu zajmował się wiceminister Tomasz Szymański. Polityk PO argumentuje, że kwestię pomocy dla obywateli Ukrainy reguluje dyrektywa unijna, która wskazuje na koszty dla poszczególnych państw.

Obywatele Ukrainy mogą pobierać polskie świadczenia socjalne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi o Ukraińców, którzy przybyli z tego państwa do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Obecne przepisy określają, że pobyt Ukraińca jest legalny, jeśli przybył do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Chodzi o prawo do pobierania świadczenia 800 plus (dawniej 500 plus) czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W grudniu 2023 r. 500 plus otrzymywało 209,7 tys. dzieci ukraińskich.

Jak informowaliśmy, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy 2023 roku wyniosła ponad 2 mln. Tak wynika z danych Zakładu. Większość środków otrzymali Ukraińcy.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego ubiegłego roku. Aż 60,4 proc. respondentów wskazywało, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

konfederacja.pl / Kresy.pl