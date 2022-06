Zacharowa grozi Litwie konsekwencjami za blokadę tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego

O sytuacji na Białorusi mówił rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony Ołeksandr Motuzjanik. "Zagrożenie ze strony Białorusi nigdy nie spadło. Jednak po to, by rozwinąć natarcie z terytorium tego kraju trzeba stworzyć zgrupowanie uderzeniowe. My to już widzieliśmy w pierwszych tygodniach rosyjskiego wtargnięcia na pełną skalę. Właśnie z powodu nieprzyjaznych działań Białorusi, Rosja tak szybko znalazła się na rubieżach Kijowa. Jednak wtedy było stworzone potężne zgrupowanie, teraz takiego zgrupowania nie ma" - słowa rzecznika zacytowała agencja informacyjna UNIAN.

Mimo to, Motuzjanik twierdził, że siły zbrojne Ukrainy nadal muszą utrzymywać część swoich oddziałów wzdłuż granicy z Białorusią. "Taka jest na dzień dzisiejszy rosyjska taktyka: główne uderzenie odbywa się w obwodzie ługańskim, donieckim, reszta to ciągły ostrzał, odwracający uwagę, wstrzymujący działania naszych jednostek. Zmuszają nas zatem do trzymania tam wojsk. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jak tylko wyciągniemy stamtąd jednostki, mogą przeprowadzić drugą ofensywę. Nie widzimy tego w bliższej perspektywie, ale jesteśmy zmuszeni umacniać ten kierunek" - przekazał rzecznik ukraińskiego resortu obrony.