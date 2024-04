Sikorski konsultował treść swojego expose m.in. z dyrektorem German Marshall Fund East, który pisze o “nowym standardzie w MSZ”

Przed wygłoszeniem expose przez ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego, dyrektor German Marshall Fund East przypomniał, że jego treść była dyskutowana z nim, a także z przedstawicielami innych think-tanków na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Anny Radwan-Röhrenschef, byłej prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

“Dziś Radosław Sikorski wygłosi coroczne przemówienie na temat polskiej polityki zagranicznej. Kilka tygodni temu on i wiceminister Anna Radwan-Röhrenschef przyprowadzili nas i przedstawicieli warszawskich think tanków na rozmowę na temat treści dzisiejszego wystąpienia. To nowy standard otwartości w MSZ RP” – napisał na Twitterze Michał Baranowski, dyrektor German Marshall Fund East.

Today 🇵🇱FM @sikorskiradek will give annual speech on Polish foreign policy

Few weeks ago, he & Dept Min @RadwanAnia brought number of us from Warsaw think tanks for conversation about the content of today’s speech. It’s a new standard of openness at @MSZ_RP

Tune in at 9;00 pic.twitter.com/ejP5YPHvOM

— Michał Baranowski (@M_Baranowski) April 25, 2024