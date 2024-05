Rosyjskie i amerykańskie środki masowego przekazu podają w poniedziałek informację o zatrzymaniu żołnierza amerykańskiej armii we Władywowstoku.

Informację taką podaje rosyjska, państwowa agencia RIA Nowosti. „2 maja 2024 r. władze rosyjskie we Władywostoku zatrzymały amerykańskiego żołnierza pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Federacja Rosyjska powiadomiła Departament Stanu o zatrzymaniu zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych” – przekazała rzeczniczka amerykańskiej armii Cynthia Smith. Jaka dodała – „Biorąc pod uwagę delikatność tej sprawy, nie możemy obecnie podać dalszych informacji”.



Smith zapewniła, że zatrzymany otrzymuje pomoc konsularną. Nieco więcej informacji podaje amerykański “Stars and Stripes”. Według jego anonimowych źródeł zatrzymany żołnierz stacjonował w Korei Południowej i właśnie wracał do Stanów Zjednoczonych. Jednak zamiast udać się wprost do ojczyzny pojechał do Rosji. Jego rodzina została już poinformowana o zdarzeniu.

Portal Radia Wolna Europa twierdzi, że do zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu. Powołując się na dwóch anonimowych urzędników portal twierdzi, że rosyjskie organa ścigania zarzucają amerykańskiemu żołnierzowi kradzież.

Do ubiegłotygodniowego aresztowania doszło niecały rok po tym, jak amerykański żołnierz Travis King przedostał się do Korańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przez silnie ufortyfikowaną granicę między dwiema Koreami. Uczynił to tuż przed powrotem do USA, gdzie miał być figrantem postępowania dyscyplinarnego. Jednak po tym, jak eskorta wojskowa wypuściła go na punkcie kontroli bezpieczeństwa na międzynarodowym lotnisku Incheon niedaleko Seulu, King samodzielnie opuścił lotnisko.



Korea Północna ogłosiła później, że wydali Kinga, który we wrześniu wrócił do USA. Jak twierdzi CNN wymagało to tygodni tajnej i intensywnej dyplomacji z udziałem wielu krajów. W październiku postawiono mu zarzut dezercji.

Władywostok to największe i kluczowe miasto rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Znajduje się tam duży port i główna baza Floty Oceanu Spokojnego.

