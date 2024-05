Szef MON zapowiada powołanie wojsk dronowych i przeznaczenie 2 mld zł na walkę z atakami hybrydowymi

Szef MON zapowiedział powołanie nowych jednostek wojskowych specjalizujących się w obsłudze dronów lądowych, powietrznych, nawodnych i podwodnych. Poinformował też, że Polska przeznaczy dodatkowe 2 mld zł na walkę z atakami hybrydowymi.

W sobotę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał podczas uroczystej przysięgi żołnierzy i święta 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Limanowej. Mówił m.in. o planowanym fortyfikowaniu wschodniej granicy Polski w ramach “Tarczy Wschód”.

“To będzie linia bałtycka w połączeniu z państwami nadbałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią. To będzie największa w historii operacja umacniania naszego bezpieczeństwa na wschodniej granicy” – oświadczył. Jak dodał, “to będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt”. Wyraził opinię, że od 1945 r. takich umocnień na żadnej z granic Rzeczpospolitej nie było.

