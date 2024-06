Ukraina podpisała porozumienie o bezpieczeństwie z Japonią

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Japonii Fumio Kishida podpisali porozumienie w sprawie bezpieczeństwa.

Jak ogłosił w czwartek na portalu X prezydent Ukrainy, w trakcie trwania szczytu G7 Wołodymyr Zełenski i premier Japonii Fumio Kishida podpisali porozumienie w sprawie bezpieczeństwa.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 and I have just signed a security agreement between Ukraine and Japan. A unique document with one of the world’s most economically and technologically advanced countries. 🇺🇦🇯🇵

In 2024, Japan will provide Ukraine with $4.5 billion…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024