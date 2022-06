Szef MON: Nowe parki pontonowe dla Wojska Polskiego. Podpisano umowę o wartości 1,5 mld zł

Do wojsk inżynieryjnych trafią wkrótce nowe parki pontonowe, które pozwolą na przeprawy przez rzekę m.in czołgom ABRAMS; wartość podpisanej umowy to 1,5 mld zł – poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Minister nie sprecyzował, jakiej produkcji będzie opisywany sprzęt, ani z jakim koncernem została podpisana umowa. Do wpisu dodał zdjęcie pojazdu marki Jelcz.

Wojska inżynieryjne otrzymają wkrótce nowe parki pontonowe, pozwalające na wykonywanie przepraw przez rzeki m. in. czołgom M1A2 SEP v.3 ABRAMS. Wartość podpisanej dziś przez Agencję Uzbrojenia umowy to 1,5 mld zł. – przekazał Mariusz Błaszczak w środę na Twitterze.

Wojska inżynieryjne otrzymają wkrótce nowe parki pontonowe, pozwalające na wykonywanie przepraw przez rzeki m. in. czołgom M1A2 SEP v.3 ABRAMS. Wartość podpisanej dziś przez Agencję Uzbrojenia umowy to 1,5 mld zł. pic.twitter.com/PJWuDAn4Eg — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 15, 2022

Parki pontonowe to przewoźny lub samobieżny zestaw przeznaczony do budowy mostów pontonowych. W jego skład wchodzą m.in. amfibie. Minister nie sprecyzował, jakiej produkcji będzie opisywany sprzęt, ani z jakim koncernem została podpisana umowa. Do wpisu dodał zdjęcie pojazdu marki Jelcz.

Przypomnijmy, że w trakcie poniedziałkowej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych minister obrony narodowej zapowiedział podpisanie szeregu umów związanych z uzbrojeniem dla Wojska Polskiego.

Szef MON przekazał w poniedziałek, że Polska Grupa Zbrojeniowa i koreańska firma Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych. „To ważny krok dla rozwoju wojska i przemysłu” – ocenił minister.

Zapowiedział także podpisanie umowy na niszczyciel czołgów w programie Ottokar-Brzoza. Niszczyciele czołgów mają zostać uzbrojone w przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) Brimstone.

Wśród wymienionego sprzętu znalazły się także śmigłowce wsparcia AW149, które Wojsko Polskie pozyska w ramach programu Perkoz. Śmigłowce produkcji koncernu Leonardo Helicopters będą budowane w zakładach PZL Świdnik.

Kresy.pl