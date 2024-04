Media: konsulaty Ukrainy przestają obsługiwać mężczyzn w wieku mobilizacyjnym

Konsulaty Ukrainy przestają świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym. Usług mężczyznom w wieku poborowym nie świadczą już np. ukraińskie konsulaty w Polsce – wskazują ukraińskie media.

Zawieszenie usług konsularnych dla Ukraińców w wieku poborowym (18-60 lat) zacznie obowiązywać 23 kwietnia – podała we wtorek agencja Unian. “Niektóre instytucje nie przyjmują już dokumentów od poborowych. Przykładowo konsulat Ukrainy w Polsce nie świadczy usług mężczyznom w wieku poborowym do czasu otrzymania instrukcji z [ukraińskiego] Ministerstwa Spraw Zagranicznych” – wskazuje medium. Podobne informacje przekazała agencja Interfax.

Agencja Reuters napisała z kolei o zawieszeniu usług dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, powołując się na informacje uzyskane na rządowej infolinii.

Część konsulatów Ukrainy, w tym w Polsce i Czechach, miała zaniechać już świadczenia usług Ukraińcom w wieku mobilizacyjnym.

“W warunkach otwartej rosyjskiej agresji głównym priorytetem jest ochrona Ojczyzny przed zagładą. Przebywanie za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec Ojczyzny. Dlatego wczoraj poleciłem podjąć działania mające na celu przywrócenie sprawiedliwego traktowania dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i za granicą” – oświadczył w odpowiedzi na te doniesienia szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba na platformie X.

