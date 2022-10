Ukraina prosi Izrael o systemy przeciwrakietowe. Lapid: Muszę dbać o bezpieczeństwo Izraela

Mimo oficjalnych wniosków i interwencji władz Ukrainy, by pozyskać izraelskie systemy i technologię obrony przeciwrakietowej, Izrael nie zmienia swojego stanowiska. Proponuje Ukraińcom pomoc przy opracowaniu systemu wczesnego ostrzegania. Premier Izraela, Jair Lapid podkreśla, że musi dbać o bezpieczeństwo swojego państwa.

W czwartek szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba poinformował, że rozmawiał z premierem Izraela, Jairem Lapidem. Rozmowa dotyczyła oczekiwanego przez Ukrainę wsparcia militarnego ze strony izraelskiej, w kontekście używania przez Rosjan irańskich systemów uzbrojenia, głównie dronów.

„Poinformowałem go o niewypowiedzianym cierpieniu, utracie życia i zniszczeniu, spowodowanym przez rosyjskie rakiety i drony produkcji irańskiej” – napisał Kułeba na Twitterze. „Omówiliśmy w szczegółach wniosek Ukrainy do Izraela o dostarczenie systemów i technologii obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej” – zaznaczył.

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology.

Minister nie sprecyzował jednak, jaki był wynik tej rozmowy i czy udało się wypracować jakieś rozwiązanie, dotyczące wniosku Ukrainy o dostarczenie systemów obrony powietrznej.

Przypomnijmy, że we wtorek Ukraina zwróciła się do Izraela o pilne dostarczenie systemów obrony powietrznej i rozpoczęcie „wysokiej jakości współpracy” w kwestii pozyskania odpowiednich technologi. Informując o tym, szef MSZ Ukrainy nie sprecyzował, czy wniosek ma dotyczyć również systemu Żelazna Kopuła, choć jego zdaniem, w obliczu zaangażowania się Iranu w konflikt rosyjsko-ukraiński, nie powinno być w tej kwestii wątpliwości. Według mediów ukraińskich, w swoim wniosku Ukraińcy uzasadnili swoją prośbę tym, że niebawem Rosja ma otrzymać od Iranu kolejne drony, a także rakiety ziemia-ziemia o zasięgu 300-700 km. Zaznaczono, że tym samym Teheran będzie mógł pośrednio przetestować broń, która zagraża bezpieczeństwu Izraela.

Lapid również zamieścił na Twitterze wpis, relacjonując swoją rozmowę z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Napisał, że Kułeba przekazał mu bieżące informacje dotyczące wojny.

„Podzieliłem się z nim naszymi głębokimi obawami, dotyczącymi powiązań militarnych między Iranem a Rosją. Izrael stoi po stronie narodu ukraińskiego” – napisał izraelski premier. On również nie udzielił żadnych konkretnych informacji, szczególnie w sprawie ewentualnego dostarczenia na Ukrainę izraelskich systemów uzbrojenia. Nie wspomniał też nic na temat wniosku strony ukraińskiej w sprawie dostarczenia izraelskich systemów przeciwrakietowych.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.

I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.

Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 20, 2022