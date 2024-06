Izraelczycy zadeklarowali przerwanie działań zbrojnych na szlaku pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Izraelskie wojsko ogłosiło w niedzielę, że w niedzielę wstrzyma działania zbrojne na trasie do południowej Strefie Gazy, aby umożliwić dostarczenie tam wsparcia humanitarnego.



„Pauza taktyczna” ogłoszona przez siły zbrojne Izraela, obejmuje około 12 kilometrów dróg w rejonie Rafah przy granicy z Egiptem. Jak oceniła pisząca o sprawie agencja informacyjna Associated Press, decyzja Izraelczyków “odbiega od całkowitego zawieszenia broni na oblężonym terytorium, którego domagała się społeczność międzynarodowa, w tym główny sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone”.

Izraelczycy twierdzą, że rozpoczęli humanitarną “pauzę” w niedzielę, o godz. 8 rano. Działania zbrojnę zostaną wznowione na objętym nią obszarze już o godz. 19 tego samego dnia. Zapowiedzieli jednak, że takie jednostronne rozejmy będą wznawiane w tych godzinach na określonym skrawku Strefy Gazy w kolejnych dniach, do odwołania.

Przerwa ma na celu umożliwienie ciężarówkom z pomocą dotarcie do pobliskiego kontrolowanego przez Izrael przejścia Kerem Szalom, głównego punktu wejścia do Strefy Gazy dla organizacji humanitarnych oraz bezpieczny dojazd na drogę szybkiego ruchu Salah ad-Din, główną drogę z północy na południe przebiegającą przez palestyńską eksklawę – poinformowało wojsko. Od czasu wkroczenia izraelskich wojsk lądowych do Rafah na początku maja ruch był na niej obarczony znacznym ryzykiem, a przez to ograniczony.