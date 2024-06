Spotkanie ministrów obrony narodowej państw NATO w Brukseli

Od czwartku do piątku trwało spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Podczas obrad omówiono m. in. kwestie związane z lipcowym Szczytem w Waszyngtonie, obronności, wsparcia Ukrainy. Poruszono również temat baterii systemu Patriot w Polsce.

W piątek zakończyło się zebranie ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej w Brukseli. Polskę reprezentował szef resortu i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas obrad omówiono kwestie związane z nadchodzącym Szczytem w Waszyngtonie, odstraszaniem i obroną oraz pomoc dla Ukrainy.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że potwierdzone zostały zadania dla Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Polska wraz z Niemcami i Szwecją rotacyjnie będzie pełniła dowództwo na Bałtyku. “Zabiegałem o to od samego początku, kiedy zostałem ministrem. Rozmawiałem o tym z ministrem Pistoriusem, z ministrem obrony Szwecji i jest to już uzgodnienie i potwierdzane przez państwa NATO” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk oznajmił również, że potwierdzono wstępne zdolności dla Centrum Analizy, Edukacji i Szkolenia NATO – Ukraina w Bydgoszczy. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że ośrodek jest pierwszym tego typu przedsięwzięcie pomiędzy Paktem Północnoatlantyckim a Ukrainą. Minister dodał, że podczas lipcowego Szczytu “będziemy chcieli potwierdzić gotowość operacyjną”. Podkreślił, że “wiele państw odnosiło się i deklarowało chęć przystąpienia do tej inicjatywy”.

Ponadto z inicjatywy Polski podpisany został List Intencyjny dot. formalnego przystąpienia do koalicji zdolności opancerzonych, dotyczący wsparcia Ukrainy. Celem Koalicji jest zaspokojenie potrzeb Ukrainy w wsparciu w toczących się walkach i w kształtowaniu docelowego modelu sił opancerzonych i zmechanizowanych Ukrainy, kompatybilnych z NATO. Szef resortu obrony oznajmił, że 13 państw podpisało tą koalicję, w której Polska obok Niemiec oraz Włoch jest współliderem.

Podpisany został także List Intencyjny Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, łączącego 800 uczelni i instytutów obszaru bezpieczeństwa, z okazji 25-lecia jego istnienia. Zawiera on zobowiązanie do kontynuacji współpracy akademickiej i dążenie do osiągnięcia „intelektualnej interoperacyjności” między sojusznikami i państwami partnerskimi. Polskę reprezentuje Akademia Marynarki Wojennej. Konsorcjum skupia kilkaset uczelni, najczęściej o charakterze wojskowym i obejmuje 60 państw, które wymieniają się doświadczeniami.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jednym z tematów była kwestia walki hybrydowej i ochrona wschodniej flanki NATO. Wicepremier poinformował sojuszników o projekcie „Tarcza Wschód”.

“Fortyfikacje, umocnienia, systemy antydronowe, obserwacja, ale chcemy to robić w porozumieniu z państwami nadbałtyckimi. (…) Chodzi o wymianę doświadczeń, o koordynację działań, o współdziałanie w zakresie budowania bezpieczeństwa na granicy. (…) Z naszymi sojusznikami rozmawiałem na temat tego, co się dzisiaj dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Potwierdzane są coraz częściej informacje o tym, że zmienił się charakter operacji prowadzonej przez Białoruś przeciwko Polsce. To są już grupy atakujące. To nie są grupy chcące przekroczyć granicę, tylko chcące zaatakować granicę, a przez to polskich strażników granicznych, żołnierzy i policjantów. Uświadamiałem to naszym partnerom z NATO” – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas obrad minister poruszył kwestię amerykańskich baterii Patriot w Polsce: “Obecność amerykańskich baterii Patriot została potwierdzona osobiście przez sekretarza obrony USA. Nic się nie zmienia w zabezpieczeniu lotniska Jasionka, obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy to potwierdzenie. I jeszcze jedna ważna informacja. Polskie patrioty też zostają w Polsce, bo ktoś też próbował rozsiewać swego rodzaju fake newsy w tej sprawie. Widać, że ta dezinformacja, wojna na informacje jest ogromna. Obecność wojsk amerykańskich, obecność też sprzętu amerykańskiego i trwałość tej obecności została potwierdzona.

