Kongres USA wprowadzi zakaz na import ropy z Rosji?

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi poinformowała, że Kongres „przygląda się” możliwości wprowadzenia zakazu na import ropy z Rosji. Podkreśliła, że niższa izba parlamentu USA pracuje nad „dalszym izolowaniem Rosji”. Kongres przeznaczy także na pomoc Ukrainie 10 mld dolarów.

Nasz projekt ustawy zakazałby importu rosyjskiej ropy i produktów energetycznych do Stanów Zjednoczonych, zerwał normalne stosunki handlowe z Rosją i Białorusią, byłby to pierwszy krok, by odmówić Rosji dostępu do Światowej Organizacji Handlu – oświadczyła w nocy z niedzieli na poniedziałek Nancy Pelosi, cytowana przez portal The Hill. Dodała, że przepisy umożliwiłyby administracji USA na podniesienie ceł na import z Rosji.

Pelosi podkreśliła, że „Kongres bada możliwości ustawodawstwa, które jeszcze bardziej odizoluje Rosję od światowej gospodarki”.

Kongres USA przeznaczy także na pomoc Ukrainie 10 mld dolarów. Pomoc miałaby zostać przeznaczona na „wsparcie humanitarne, wojskowe i gospodarcze dla Ukrainy”. Odpowiednie rozwiązania mają zostać przyjęte w tym tygodniu.

W niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że Stany Zjednoczone prowadzą wraz z sojusznikami „bardzo aktywne dyskusje” w kwestii możliwości wprowadzenia zakazu importu ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji.

Podawaliśmy, że Iran i ONZ-owski organ nadzoru nuklearnego uzgodnili w sobotę trzymiesięczny plan, który może pomóc w ożywieniu umowy nuklearnej z Iranem. Jak zauważają media, może to być droga do zwiększenia eksportu i obniżenia cen ropy na światowych rynkach. Administracja Bidena stara się także złagodzić sankcje naftowe nałożone na Wenezuelę w ramach szerszej strategii USA mającej na celu zmniejszenie cen ropy, które gwałtownie wzrosły z powodu inwazji Rosji na Ukrainie

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała nałożenie dotkliwych sankcji na Rosję. Informowaliśmy, że Unia Europejska wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT. Rząd USA wprowadził w ubiegły poniedziałek sankcje zabraniające amerykańskim podmiotom transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i innymi państwowymi instytucjami finansowymi. Podawaliśmy, że na taki sam krok zdecydował się brytyjski rząd, zakazując podmiotom dokonywania transakcji z rosyjskim bankiem centralnym, ministerstwem finansów oraz państwowym funduszem majątkowym.

Z kolei szef unijnej dyplomacji poinformował w ubiegłą niedzielę w czasie konferencji prasowej, że UE rozszerza grupę podmiotów i osób, które zostaną objęte pakietem sankcji. Także Japonia zamroziła aktywa prezydenta Rosji Władimira Putina oraz jego kluczowych urzędników. Międzynarodowe korporacje przyłączają się do działań rządów. Do tej pory kilkadziesiąt globalnych firm i koncernów zrezygnowało z różnych form działalności na rosyjskim rynku.

