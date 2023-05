W przygranicznym regionie Rosji nadal trwa operacja wojskowa

W przygranicznej strefie obwodu biełgorodzkiego Rosji nadal prowadzona jest operacja przeciwko “dywersantom” jacy wkroczyli do niego z Ukrainy.

Informację taką przekazał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Jak napisał on na Telegramie – “trwa czyszczenie przygranicznych osiedli rejonu grajworońskiego, do których 22 maja weszli dywersanci, w trakcie ewakuacji ludności cywilnej zginęła kobieta, dla ewakuowanych jest jeszcze za wcześnie na powrót do domów” – wpis zacytowała we wtorek agencja informacyjna Interfax.

Jak wyjaśnił Gładkow wymieniona ofiara to urodzona w 1941 r. kobieta. “Przyczyny są ustalane” – napisał gubernator. Stwierdził on także, że „W tych osadach, do których wkroczył wróg, jest dwóch rannych cywilów”.

Zwracając się do mieszkańców rejonu grajworońskiego, którzy tymczasowo wyjechali w inne części obwodu, gubernator przekazał im, że nie warto jeszcze wracać do domu.

“Czekamy na zakończenie ogłoszonej wczoraj operacji antyterrorystycznej” – napisał gubernator, który zapewnił też ewakuowanych – „Bezzwłocznie poinformujemy, a ja poinformuję was na moich portalach społecznościowych, a szefowie samorządów przekażą informacje, gdy będzie to bezpieczne”.

W poniedziałek żołnierze podający się za żołnierzy rosyjskiej jednostki walczącej po stronie Kijowa opublikowali wideo na tle znaków drogowych w pobliżu osiedli Lubimówka (obwód briański), Bezludowka (obwód biełgorodzki) i Czurowicze (obwód briański). Legion Wolność Rosji, walczący po stronie Ukrainy, nagrał wiadomość wideo wzywającą Rosjan do walki o Rosję wolną od Putina

Według strony ukraińskiej działania na terytorium obwodu biełgorodzkiego prowadził w poniedziałek Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy w wojnie po stronie Ukrainy, poinformował, że wykonuje misje bojowe na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Legion Wolność Rosji wezwał mieszkańców rosyjskich regionów przygranicznych do pozostania w domu i „ nie stawiania oporu”.

Mimo tego zaczęli oni opuszczać rejon w którym działania prowadziły siły, według Moskwy, będące częścią Sił Zbrojnych Ukrainy. Na terenie obwodu biełgorodzkiego wprowadzono stan operacji antyterrorystycznej.

interfax.ru/kresy.pl