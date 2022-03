CNN: Pentagon niezainteresowany polską propozycją przekazania samolotów MiG-29

Departament Obrony USA nie wyraża zainteresowania polską propozycją przekazania USA myśliwców MiG-29.

Jak podawaliśmy wcześniej we wtorek, polskie MSZ zaproponowało bezpłatne przekazanie Stanom Zjednoczonym polskich myśliwców MiG-29. W domyśle samoloty miałyby zostać przekazane Ukrainie. W zamian Polska miałaby kupić od USA używane samoloty o podobnej charakterystyce. Telewizja CNN dowiedziała się w Pentagonie, że USA nie wyraziły zainteresowania polską propozycją.

Wysoki rangą urzędnik resortu obrony USA powiedział CNN, że Amerykanie widzieli oświadczenie polskiego rządu i „nie mają w tej chwili nic do zaoferowania”.

Identyczną informację podała we wtorek wieczorem na Twitterze korespondentka Defence One w Pentagonie Tara Copp.

„DOD [Departament Obrony – red.] opublikował to w odpowiedzi na oświadczenie Polski, że wyśle MiG-29 do Ramstein: +Widzieliśmy oświadczenie polskiego rządu. W tej chwili nie mamy nic do zaoferowania+ – mówi wysoki rangą urzędnik ds. obrony” – napisała Copp.

DOD has released this in response to Poland’s announcement that it would send MiG-29s to Ramstein: “We’ve seen the Polish government’s announcement. We have nothing to offer at this time,” a senior defense official says. #Ukraine

— Tara Copp (@TaraCopp) March 8, 2022