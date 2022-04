Ukraińscy żołnierze szkolą się w Wielkiej Brytanii

Niewielka liczba żołnierzy ukraińskich jest szkolona w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, poinformowała agencja prasowa Reuters. Oddziały rozpoczęły szkolenie z opancerzonymi pojazdami patrolowymi podarowanymi przez Wielką Brytanię w tym miesiącu, powiedział rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Jak przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, niewielka liczba żołnierzy ukraińskich jest szkolona w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, poinformowała agencja prasowa Reuters. Oddziały rozpoczęły szkolenie z opancerzonymi pojazdami patrolowymi podarowanymi przez Wielką Brytanię w tym miesiącu, powiedział rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Wielka Brytania dostarcza Ukrainie 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym typu Mastiff, które mogą być używane jako pojazdy rozpoznawcze lub patrolowe. Rzecznik powiedział, że Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami dostarcza ukraińskim żołnierzom nowe rodzaje sprzętu, którego wcześniej nie używali.

„Rozsądne jest, aby przeszli odpowiednie szkolenie, aby jak najlepiej z niego skorzystać” – powiedział rzecznik. „Zawsze jesteśmy świadomi wszystkiego, co jest postrzegane jako eskalacja, ale wyraźnie to, co jest eskalacją, to działania reżimu Putina”.

Jak informowaliśmy, we wtorek prezydent USA Joe Biden rozmawiał zdalnie z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady, Borisem Johnsonem i Justinem Trudeau, w związku ze wznowieniem przez Rosjan ofensywy na wschodzie Ukrainy. Po rozmowie Biden pytany był przez dziennikarzy, czy Stany Zjednoczone będą wysyłać na Ukrainę więcej systemów artyleryjskich. Amerykański prezydent odpowiedział, że tak.

Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki przyznała, że USA będą dalej dostarczać Ukraińcom amunicję oraz udzielać im wsparcia militarnego.

Z kolei Johnson złożył podobną deklarację brytyjskim parlamentarzystom. W jego ocenie, wojna rosyjsko-ukraińska „stanie się konfliktem artyleryjskim”.

– Oni potrzebują wsparcia w postaci większej ilości artylerii. To jest to, co będziemy im dawać… jako dodatek do wielu innych form wsparcia – powiedział brytyjski premier. Podkreślił też, że zamierza uzbroić Ukrainą do tego stopnia, „by Rosja nie odważyła się więcej zaatakować”. Ponadto, Brytyjczycy mają też rozważać możliwość wysłania Ukraińcom rakietowych systemów antyrakietowych Brimstone, zamontowanych na przerobionych, wojskowych pick-upach.

Kresy.pl/Reuters