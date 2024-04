Ustawa o wywożeniu nielegalnych migrantów do Rwandy przyjęta przez brytyjski parlament

Ustawa promowana przez premiera Rishiego Sunaka o selektywnych deportacjach do afrykańskiej Rwandy migrantów spoza UE wejdzie w życie po tym, jak parlamentarzyści ostatecznie wycofali się z poprawek.

Po parlamentarnym „ping-pongu”, jak to określił “The Guardian”, o kluczowe przepisy projektu ustawy pomiędzy Izbą Gmin a Izbą Lordów, w poniedziałowy wieczór została przyjęta przez tę pierwszą. Oczekuje się, że we wtorek projekt ustawy uzyska zgodę królewską. Źródła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podały, że zidentyfikowały już grupę osób ubiegających się o azyl, mających słabe podstawy prawne do pozostania w Wielkiej Brytanii, które mają zostać relokowane do ośrodków w Rwandzie już w lipcu.



Sekretarz spraw wewnętrznych James Cleverly powiedział, że uchwalenie projektu ustawy to „przełomowy moment w naszym planie zatrzymania łodzi”, odnosząc się do migrantów spoza Unii Europejskiej, którzy na małych łodziach, a nawet pontonach przedzierają się z Francji przez Kanał La Manche do Wielkiej Brytanii.



„Ustawa zapobiegnie nadużywaniu prawa poprzez wykorzystywanie fałszywych twierdzeń o prawach człowieka w celu blokowania wydalenia. Wyjaśnia także, że parlament Wielkiej Brytanii jest suwerenny, dając rządowi uprawnienia do odrzucenia tymczasowych środków blokujących nałożonych przez sądy europejskie.” – zacytował “The Guardian”.

„Obiecałem, że zrobię wszystko, co konieczne, aby oczyścić drogę dla pierwszego lotu. To właśnie zrobiliśmy. Teraz pracujemy dzień po dniu, aby umożliwić start” – uznał Cleverly.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawęziło listę pierwszych osób zakwalifikowanych do przewiezienia do Rwandy do 350 migrantów, w przypadku których uważa się, że stwarzają najmniejsze ryzyko wniesienia skutecznej skargi prawnej uniemożliwiającej ich deportację.

“The Guardian” pisze jednak także o grupie prawników, którzy przygotują skargi prawne w imieniu poszczególnych osób ubiegających się o azyl. Mogą w poszczególnych przypadkach kwestionować ich deportację, co może skutkować skreśleniem ich z listy pierwszego lotu do Rwandy. Według nich projekt ustawy pozwala na zakwestionowanie sytuacji, w której zatrzymany staje w obliczu „rzeczywistego, bezpośredniego i przewidywalnego ryzyka wyrządzenia poważnej nieodwracalnej krzywdy w przypadku wydalenia do Rwandy”.

Zobacz także: Nielegalna imigracja. Niemcy chcą zaostrzyć reguły azylowe

theguardian.com/kresy.pl