Biden po spotkaniu z Macronem: USA wróciły; UE jest kręgosłupem NATO

Nadajemy na tych samych falach – powiedział prezydent USA po spotkaniu z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Joe Biden pozytywnie wypowiadał się o Unii Europejskiej, która jego zdaniem może być „kręgosłupem i podporą NATO”.

W sobotę przy okazji szczytu G7 w Kornwalii, w Wielkiej Brytanii, prezydent USA Joe Biden odbył dwustronne spotkanie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Podczas rozmowy z prezydentem Francji Biden powiedział, że „Stany Zjednoczone wróciły”. Wcześniej jeden z reporterów zapytał go, czy Ameryka wróciła. Joe Biden wskazał na Macrona i powiedział, że to on powinien odpowiedzieć na to pytanie. – Tak, zdecydowanie – powiedział prezydent Francji. – To wspaniale mieć prezydenta USA, który należy do naszego klubu i jest bardzo chętny do współpracy.



– Po pierwsze uważam, że Unia Europejska jest niezwykle silną i pełną życia organizacją, która ma wiele wspólnego ze zdolnością Europy Zachodniej nie tylko do radzenia sobie z problemami ekonomicznymi, ale i do bycia kręgosłupem i podporą NATO – podkreślił amerykański prezydent. Dodał też, że „sprawy dobrze się układają”. – Nadajemy na tych samych falach – powiedział, odnosząc się do francuskiego prezydenta.

Macron mówił z kolei o gotowości Bidena do współdziałania z sojusznikami. Zwracając się do niego powiedział: – Pokazuje pan, że przywództwo oznacza współpracę.

Agencja Reuters zaznaczyła, zachowanie Macrona przypomina słowa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w czwartek nazwał Bidena „wielkim powiewem świeżego powietrza”.

Joe Biden spotkał się także z kanclerz Niemiec, Angelą Merkel, o czym poinformował jej rzecznik, Steffen Seibert. Nie ujawnił jednak poruszonych w rozmowie tematów. Wiadomo, że za miesiąc Merkel uda się z wizytą do Waszyngtonu.

Jak pisaliśmy, prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował w sobotę reset w stosunkach francusko-brytyjskich, pod warunkiem przestrzegania przez Wielką Brytanię zobowiązań wynikających z brexitu.

Szczyt przywódców siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych krajów świata odbywa się w Wielkiej Brytanii. Agencja „Reuters” pisze, że jest poświęcony głównie sprawom globalnym. „Dla gospodarza spotkania, brytyjskiego premiera Borisa Johnsona jest to zarazem okazja dla przedstawienia swego stanowiska w sprawie regulacji dotyczących polityki handlowej w odniesieniu do Irlandii Północnej” – podkreśla medium.

„Reuters” zaznacza, że kwestia Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, który stanowi dodatek do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, powróci zapewne w trakcie spotkania Borisa Johnsona z kanclerz Angelą Merkel, które ma odbyć się w sobotę po południu.

