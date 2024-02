Uwolnienie Poczobuta “priorytetem” dla MSZ

W tym tygodniu o wielkim sukcesie poinformowali organizatorzy Wyzwania Wezuwiusza (Vesuvius Challenge). To ogólnoświatowy konkurs, polegający na zastosowaniu sztucznej inteligencji i technik uczenia maszynowego (machine learning techniques) do odczytania słynnych, starożytnych zwojów Willi Papirusów z Herkulanum. To starożytne rzymskie miasto zostało zniszczone wraz z pobliskimi Pompejami w 79 roku w wyniku erupcji Wezuwiusza. W willi tej podczas prac archeologicznych w 1752-54 r. odkryto około 1,8 tysiąca zwęglonych zwojów papirusowych z biblioteki konsula Lucjusza Kalpurniusza Pizona Cezoninusa. Pochodzą one najpewniej z II i I wieku p. Chrystusem. Zdecydowana większość z nich nie została odczytana w ogóle, udało się to tylko w przypadku paruset egzemplarzy. Znacznie utrudnia to ich stan zachowania. Zwęglone zwoje musiały być pierwotnie rozwijane, co uszkadzało je lub niszczyło. Dopiero od przełomu XX/XXI wieku, dzięki opracowaniu nowej, nieniszczącej metody, możliwa jest ich dygitalizacja bez rozwijania. Problemem jest jednak odczytanie treści zwojów. Większość od lat uznawano za niemożliwe do odczytania.