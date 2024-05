Biały Dom jest przekonany, że pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych przyczyni się do przejścia Ukrainy do kontrofensywy, co jest możliwe w 2025 roku.

Financial Times cytując w sobotę doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’a Sullivana informował, że Biały Dom jest przekonany, że pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych przyczyni się do przejścia Ukrainy do kontrofensywy, co jest możliwe w 2025 roku.

Podczas przemówienia na wydarzeniu w Waszyngtonie Sullivan powiedział, że pomimo nowego pakietu finansowania ze strony USA nadal spodziewa się „rosyjskich sukcesów w nadchodzącym okresie” na polu bitwy, ponieważ „nie można od razu dokonać zmiany”.

Jednocześnie jego zdaniem dzięki nowej pomocy Stanów Zjednoczonych Ukraina będzie w stanie „utrzymać linię” i zapewnić odporność na rosyjskie ataki przez cały 2024 rok.

Mówiąc o możliwym scenariuszu wojny w przyszłym roku, Sullivan powiedział, że Ukraina zamierza „iść naprzód, aby odzyskać terytorium odebrane jej przez Rosjan”.

Jednocześnie w publikacji zwraca się uwagę, że ewentualna nowa ukraińska ofensywa w 2025 roku będzie uzależniona od zwiększonego finansowania ze strony Kongresu i zgody Białego Domu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ogłoszona niedawno w USA pomoc wojskowa już zaczęła napływać na Ukrainę. Oświadczył to na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, który przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą.

Według niego armia rosyjska przygotowuje się do wielkiej ofensywy. “Coś już zaczęło napływać, nie powiem szczegółowo co dokładnie. Niestety, nie wszystko jest jeszcze gotowe, aby nasza armia i sztab miały odpowiednią liczbę brygad” – oznajmiła głowa ukraińskiego państwa.

Około godziny 15:00 czasu kijowskiego natowska rzeczniczka Farah Dahlallah zamieściła na Twitterze zapowiedź transmisji konferencji prasowej Stoltenberga, zaznaczając, że będzie to wspólna odprawa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

W swoim przemówieniu Zełenski przypomniał, że jest to trzecia wizyta Stoltenberga na Ukrainie w czasie wojny.

“Dziś możemy odnotować, że Ukraina i sojusz osiągnęły najwyższy poziom stosunków od czasu uzyskania przez nas niepodległości. Ale nie najwyższy z możliwych, i o tym dziś rozmawialiśmy i będziemy mówić po konferencji prasowej” – powiedział prezydent.

Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział w poniedziałek Ukraińcom, że członkowie jego sojuszu nie dotrzymali złożonych w ostatnich miesiącach obietnic pomocy wojskowej, ale stwierdził, że teraz zwiększy się przepływ broni i amunicji.

Kresy.pl/FT