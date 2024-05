Kaleta ostrzega: planowane zmiany unijnych traktatów zakładają stworzenie europejskiej “bezpieki”

Planowane zmiany unijnych traktatów przewidują stworzenie europejskiej “bezpieki” – ostrzegł poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta. Wyraził opinię, że “takie służby używane byłyby do rozbijania opozycji wobec głównego i jedynie akceptowanego nurtu w Brukseli”.

W piątek poseł Sebastian Kaleta odniósł się do zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris debaty, dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej. “Wielu nie dowierzało, że zmiana traktatów forsowana przez ekipę Tuska w Europie zakłada stworzenie europejskiej ‘bezpieki'” – napisał na platformie X. Do wpisu dodał screeny dokumentów dotyczących planowanych zmian w unijnych traktatach.

“Europol aktualnie jest instytucją koordynującą międzynarodowe śledztwa. Chodzi głównie o gangi narkotykowe, terroryzm, handel ludźmi, czyli dziedziny, w których grupy takie działają w wielu państwach. Rola Europolu jest czysto POMOCNICZA. Zmiana traktatów jednak czyni z Europolu instytucję o samoistnym charakterze. Skreślane są przepisy o koordynacji prac czy też wymaganych zgód na działanie w państwach członkowskich. Jednocześnie wprost wskazuje się na możliwość prowadzenia przez Europol samodzielnych działań” – podkreślił.

Podczas wczorajszej debaty w @OrdoIuris wielu nie dowierzało, że zmiana traktatów forsowana przez ekipę Tuska w Europie zakłada stworzenie europejskiej “bezpieki”. Nie mam w zwyczaju rzucania słow na wiatr, zatem odłóżcie kawę zanim przeczytacie ten wpis i załączone screeny.… pic.twitter.com/gsnJ91Tghl — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) May 17, 2024

“Oznacza to, że Europol uprawniony będzie do prowadzenia czynności operacyjnych na terenie państwa członkowskiego bez wiedzy służb tego państwa. Dodatkowo proponuje się, aby prawo karne zostało przekazane do kompetencji UE i to co jest a co nie jest przestępstwem będzie decydowane ponad głowami Polaków. Biorąc pod uwagę, że organy UE w ostatnich latach prowadziły otwarcie wrogie działania wobec Polsko można sobie wyobrazić sytuację, w której w przyszłości UE prowadziłaby takie operacje również z użyciem własnych służb” – kontynuował polityk.

Jak wskazał, “biorąc pod uwagę ideologiczne szaleństwa LGBT i klimatyzmu oraz aktualną doktrynę (kto nie z nami ten za Putinem) nie można wykluczyć, że takie służby używane byłyby do rozbijania opozycji wobec głównego i jedynie akceptowanego nurtu w Brukseli”.

“Nazywam tę propozycję ‘bezpieką europejską’, ponieważ patrząc na ostatnie wydarzenia mam zerowe zaufanie do tego, że instytucje unijne nie wykorzystałyby takich służb w celach politycznych” – podsumował Kaleta.

W grudniu ministrowie państw UE przekazali propozycje Parlamentu Europejskiego dot. zmiany traktatów do Rady Europejskiej. Liczący 110 stron dokument zawiera propozycje 267 zmian w obu Traktatach – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przekazanie kolejnych kompetencji organom UE.

Przewidziano utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE), a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4). Miałyby obejmować osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Nowe kompetencje wyłączne oznaczałyby wzmocnienie roli Unii w kwestiach polityki klimatycznej. Współdzielenie kompetencji w dziedzinach, które aktualnie są wyłączną prerogatywą państw członkowskich, doprowadziłoby z kolei do przyjmowania w tych sferach regulacji obowiązujących wszystkie kraje, nawet gdyby nie wszystkie się na to zgodziły.

Kresy.pl