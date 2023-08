Brytyjski wywiad: Rosja prawdopodobnie odwołała doroczne manewry Zapad

Rosja najprawdopodobniej odwołała planowane na wrzesień manewry Zapad 23 – uważa brytyjski wywiad. To “połączone manewry strategiczne”, które są kulminacją roku szkoleniowego rosyjskiego wojska – wskazują Brytyjczycy.

Brytyjski resort obrony przypomniał w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że Rosja od 2010 roku rotowała po całym kraju miejsce manewrów, stosując cykl czteroletni. Jednak od 2021 roku manewry co najmniej co dwa lata miały odbywać się w zachodniej Rosji. Miało to związek z priorytetowym traktowaniem potencjalnej konfrontacji z NATO.

Manewry Zapad 21 były największymi rosyjskimi ćwiczeniami od czasów sowieckich – zwracają uwagę Brytyjczycy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2023

