Hiszpania przeciw wysyłaniu amunicji kasetowej Ukrainie

Łukaszenko wypowiedział się na ten temat na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami, którzy zapytali go o miejsce, w którym przebywa szef grupy Wagnera, który w zeszłym tygodniu pojawił się prawdopodobnie na Białorusi. "To rosyjska firma. Więc pytanie ewidentnie nie do mnie. O ile mi wiadomo, bojownicy są w swoich obozach. Jeśli chodzi o Prigożyna, jest on w Petersburgu. Nie ma go na terytorium Białorusi" - słowa Łukaszenki zacytował białoruski, emigracyjny portal Zerkalo.

Jednocześnie białoruski przywódca nie widział problemu w ewentualnym przybyciu wagnerowców do jego w kraju. „Absolutnie nie martwię się, że będziemy mieli pewną liczbę stacjonujących bojowników. Jeśli trzeba będzie ich użyć, użyjemy ich natychmiast. Rozważymy i wykorzystamy dla szkolenia całą wiedzę, którą zgromadzili na froncie” – powiedział Łukaszenka.