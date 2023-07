Brytyjski wywiad: 20 tysięcy żołnierzy Grupy Wagnera zginęło przez kilka miesięcy wojny

Według brytyjskiego wywiadu w ciągu kilku miesięcy wojny na Ukrainie życie straciło nawet 20 000 żołnierzy Grupy Wagnera.

„W nadchodzących dniach rosyjska Grupa Wagnera prawdopodobnie zwolni ostatnich rekrutów skazanych z ich służby. Program rekrutacji z więzień osiągnął szczyt na początku 2023 roku i służyło w nim co najmniej 40 000 mężczyzn. Znaczna liczba ułaskawionych skazańców prawdopodobnie przyjmie ofertę kontynuowania współpracy z Wagnerem jako profesjonalni kontrahenci. W międzyczasie rosyjskie ministerstwo przejęło proces rekrutacji. Koniec planu wyznacza punkt zwrotny w historii Wagnera i rosyjskiej wojny na Ukrainie”.

„Dzięki projektowi Wagner stał się organizacją, która w zeszłym miesiącu bezpośrednio zakwestionowała autorytet prezydenta Putina. Jest to również jeden z najkrwawszych epizodów we współczesnej historii wojskowości: w ciągu kilku miesięcy zginęło do 20 000 rekrutów-skazanieców” – czytamy.

Jak poinformowało białoruskie ministerstwo obrony, białoruskie wojsko i kontrahenci Grupy Wagnera odbywają czterodniowe wspólne szkolenie w obwodzie brzeskim w pobliżu polskiej granic.

„Od czterech dni na poligonie w Brześciu odbywają się specjalne zajęcia taktyczne z udziałem bojowników Grupy Wagnera” – napisał resort na Telegramie.

„Analizujemy doświadczenia specjalnej operacji wojskowej i stosujemy je w praktyce” – powiedział członek białoruskich sił specjalnych.

Jak czytamy w komunikacie resortu, ćwiczenia z bojownikami grupy Wagnera wpisują się w działania na rzecz modernizacji białoruskiej armii oraz poprawy jej spójności i wyszkolenia.

„Udział wagnerowców w operacjach hybrydowych czy prowokacjach przeciwko Polsce jest możliwy. Staramy się zabezpieczać Polskę i wzmacniać granicę z Białorusią, jednocześnie chłodno analizując sytuację i to, co wagnerowcy na Białorusi robią” – twierdzi Stanisław Żaryn na Twitterze.

Jak przekazała stacja CNN, w środę pojawiło się nagranie, które wydaje się pokazywać założyciela grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, witającego swoich bojowników na Białorusi.

„Cześć koledzy! Miło mi wszystkich powitać. Witamy na białoruskiej ziemi! Walczyliście z godnością! Zrobiliśmy wiele dla Rosji” – mówi.

Film wygląda na nieedytowany, a metadane w pliku sugerują, że został utworzony w środę o świcie – dodaje stacja.

W filmie przywódca grupy skrytykował planowanie i realizację operacji wojskowych na Ukrainie przez rosyjskie Ministerstwo Obrony i zasugerował, że jego żołnierze na razie nie będą walczyć na Ukrainie.

„To, co dzieje się teraz na froncie, to hańba, w której nie musimy uczestniczyć. Musimy poczekać na moment, kiedy będziemy mogli w pełni się wykazać” – powiedział Prigożyn. „Dlatego zapadła decyzja, żebyśmy stacjonowali tu na Białorusi przez jakiś czas. Jestem pewien, że w tym czasie sprawimy, że białoruska armia stanie się drugą co do wielkości armią na świecie. A jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy ich bronić”.

„Chcę prosić wszystkich, aby naprawdę zwrócili uwagę na fakt, że Białorusini przyjęli nas nie tylko jako bohaterów, ale także jako braci” – dodał.

Prigożyn sugeruje, że ich pobyt na Białorusi może być tymczasowy i wzywa swoich bojowników do przygotowania się do podróży gdzie indziej.

„Powinniśmy się przygotować, wyzdrowieć i wyruszyć w nową podróż do Afryki” – powiedział. „Może wrócimy, kiedy będziemy pewni, że nie zostaniemy poproszeni o kompromitowanie siebie i naszego doświadczenia”.

