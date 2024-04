Lekarz z Ukrainy oskarżony o zabójstwo pacjenta. Trafił do aresztu

27-letni lekarz rezydent z Ukrainy pracujący w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim usłyszał zarzut zabójstwa pacjenta i trafił do aresztu.

Zdarzenie miało miejsce 9 stycznia br. Pochodzący z Ukrainy 27-letni Andrii K. pracował od dwóch lat jako rezydent w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Specjalizuje się w anestezjologii. Ukrainiec zajmował się 86-letnim mężczyzną, który trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie.

86-latek przeszedł operację usunięcia jelita cienkiego z powodu zatoru tętnicy, a po zabiegu jego serce się zatrzymało. Rezydent stwierdził zgon pacjenta i zdecydował o odłączeniu aparatury podtrzymującej życie. Szpitalna komisja, która zbadała sprawę, orzekła, że rezydent nie dopełnił wszystkich formalności. Decyzję o odłączeniu pacjenta od aparatury podjął bowiem sam, a powinno to się odbyć za zgodą konsylium. Jednak zdaniem komisji, jak relacjonuje Wirtualna Polska, rezydent z Ukrainy podjął słuszną decyzję.

Inny lekarz rezydent z tego samego szpitala zgłosił sprawę do prokuratury i Andrii K. został w połowie kwietnia aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu teraz nawet dożywotnie więzienie.

Przeczytaj: Zatrudnieni w Polsce ukraińscy lekarze nie znają polskiego. “Prawa pacjenta zagrożone”

“Powiadomiłem prokuraturę, bo nie mogłem przejść do porządku dziennego nad tym, że lekarz odłączył od urządzeń podtrzymujących życie pacjenta, który miał szansę na dalsze leczenie” – powiedział w rozmowie z “Polityką” rezydent, który zgłosił sprawę do prokuratury.

“Polityka” opisuje rzekome kontrowersje, jakie w środowisku lekarskim miało wzbudzić zachowanie rezydenta, który zgłosił sprawę do prokuratury. “Dostawałem sygnały, że z poczuciem wyższości poucza go i podważa jego kompetencje, choć nie ma do tego ani podstaw, ani tym bardziej uprawnień” – oświadczył w rozmowie z medium Krzysztof Kaczmarek, szef do spraw medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Także Fakty TVN przywołują opinie lekarskie przychylne ukraińskiemu lekarzowi.

Zobacz także: Egzamin dla lekarzy z zagranicy zdało niespełna 6,8 proc. zdających

wiadomosci.wp.pl / fakt.pl / Kresy.pl