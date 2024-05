Media: Niemiecka policja odsyła nielegalnych imigrantów do Polski

Niemiecka gazeta Saechsische Zeitung podaje, że większość zatrzymanych w miniony weekend na granicy na Nysie imigrantów odesłano do Polski. Cudzoziemcy pochodzili z Afganistanu, Syrii, Turcji, Somalii, Jemenu Egiptu i Maroka.

W miniony weekend niemiecka policja federalna zatrzymała na granicy z Polską na Nysie 70 migrantów. Regionalna niemiecka gazeta Saechsische Zeitung podaje, że większość z nich odesłano do Polski.

“Większość z zatrzymanych została już odesłana z powrotem do Polski” – oświadczył rzecznik inspektoratu policji federalnej w Ludwigsdorfie Michael Engler. Jak dodał, pozostali, “pojedyncze przypadki”, trafili do ośrodków recepcyjnych w Saksonii, a niepełnoletnimi zajął się Jugendamt w Goerlitz.

Engler wskazał, że zatrzymani imigranci pochodzili z Afganistanu, Syrii, Turcji, Somalii, Jemenu Egiptu i Maroka.

Autor tekstu zastanawia się, dlaczego przeważającą część zatrzymanych na granicy odesłano teraz do Polski, a jeszcze rok temu twierdzono, że nie jest to możliwe. Rzecznik policji tłumaczy, że to rezultat wprowadzenia kontroli granicznych przez Niemcy.

“To daje nam możliwość zawrócenia ich [migrantów] i przekazania ich polskiej straży granicznej” – podkreśla. Jak dodaje, wcześniej, gdy policja federalna prowadziła tylko patrole mobilne w strefie przy granicy, nie mogła zawracać zatrzymanych migrantów.

Policja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim na północnym odcinku granicy polsko-niemieckiej także odsyła cześć zatrzymanych migrantów do Polski. Od ostatniego czwartku do niedzieli (9-12 maja) zatrzymano tam 30 młodych mężczyzn, którzy przekroczyli granicę nielegalnie. Agencja DPA podaje, że co najmniej trzech z nich – dwaj obywatele Indii i Syryjczyk – zostali odesłani do Polski. Zatrzymani deklarowali, że dostali się do UE przez Białoruś.

