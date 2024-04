USA wzywają inne kraje do oddania Ukrainie systemów Patriot

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin wezwał państwa posiadające systemy Patriot, by przekazały je Ukrainie. Chodzi zarówno o posiadaczy tej broni, jak i kraje, które mają ją na swoim terytorium. Część mediów podaje, że dotyczyć ma to także Polski.

We wtorek sekretarz obrony USA, Lloyd Austin został zapytany podczas wysłuchania na forum komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów, o potencjalne, ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe.

„Większość konfliktów tego typu kończy się jakiegoś rodzaju negocjacjami. Jeśli tak się stanie… kiedy tak się stanie, to chcemy, żeby Ukraina była w najlepszej możliwej pozycji, by móc osiągnąć swoje cele i wynegocjować właściwe rzeczy” – powiedział szef Pentagonu.

Austin zaznaczył, że „to zależy od Ukrainy, kiedy to nastąpi” oraz co uzgodnić z Rosją, a co nie. „Naszym celem jest, by mieli pomoc w zakresie bezpieczeństwa, żeby mogli kontynuować swoją walkę, by obronić swoje suwerenne terytorium” – oświadczył.

Ponadto, amerykański sekretarz obrony wezwał państwa posiadające systemy Patriot, by przekazały je Ukraińcom, celem wzmocnienia obrony powietrznej ich kraju. Przypomniał, że podczas ubiegłotygodniowego spotkania tzw. formatu Rammstein rozmowy koncentrowały się właśnie na kwestii dostarczenia Ukrainie tego uzbrojenia.

„Są kraje, które mają Patrioty, więc dalej angażujemy te kraje. W ciągu ostatnich dwóch tygodni sam rozmawiałem z przywódcami kilku krajów, zachęcając ich, aby zrezygnowali z większego potencjału lub zapewnili większy potencjał” – powiedział Austin. Nie sprecyzował jednak, które państwa na ma myśli. Jego apel dotyczył zarówno krajów-posiadaczy tego uzbrojenia, jak również tych, które same go nie mają, ale na terytorium których są rozmieszczone systemy Patriot.

Ukraińskie media wskazują w tym kontekście na kraje europejskiej, które mają systemy Patriot rozlokowane na swoim terytorium. Wymieniono tu m.in. Hiszpanię, Grecję, Szwecję, Niderlandy, a także Polskę.

Jednak jak pisaliśmy, wcześniej zarówno Grecja, jak i Hiszpania zakomunikowały, wbrew wcześniejszym spekulacjom medialnym, że nie wyślą swoich Patriotów na Ukrainę. Hiszpania odmówiła dostarczenia Ukrainie baterii Patriot, ale zgodziła się na przekazanie Kijowowi rakiet do tych systemów. Premier Kyriakos Mitsotakis powiedział, że Grecja nie może zaoferować Ukrainie systemów obrony powietrznej typu Patriot czy S-300 w odpowiedzi na naciski ze strony sojuszników z UE i NATO.

Niedawno minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zasugerował, że systemy Patriot w Polsce można wykorzystać do ochrony nieba nad zachodnią Ukrainą. Mówił też, że Ukraina liczy na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia w sprawie dostawy siedmiu dodatkowych baterii systemu obrony powietrznej Patriot i rozważa możliwość ich wypożyczenia.

