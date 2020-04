Reuters: W tym tygodniu nastąpi pierwsza wymiana jeńców pomiędzy rządem Afganistanu i talibami

W tym tygodniu władze Afganistanu i talibowie przeprowadzą pierwszą wymianę jeńców. Wypuszczonych zostanie co najmniej 100 schwytanych wcześniej bojowników talibskich. Wymiana jeńców jest jednym z elementów porozumienia zawartego w lutym pomiędzy Talibanem i USA. Rozmowy dotyczące wymiany rozpoczęły się we wtorek.

W tym tygodniu dojdzie do pierwszej wymiany jeńców pomiędzy talibami i władzami Afganistanu – informuje agencja Reuters. Trzej przedstawiciele talibów przybyli we wtorek do Kabulu, aby spotkać się z afgańskimi urzędnikami i rozpocząć proces wymiany więźniów.

Zobacz także: Talibowie rozpoczynają działania dyplomatyczne

Jak informuje agencja, rzecznik talibów Zabihullah Mujahid podał, że początkowo z więzień zwolnionych ma zostać co najmniej 100 bojowników. Ma to być pierwszy krok do zwolnienia 6000 talibów, przetrzymywanych w Kabulu przez władze Afganistanu. „Stu więźniów zostanie zwolnionych w pierwszej turze, potem zaś obie strony ocenią, czy zwalnianie 100 dziennie udaje się tak, jak należy” – powiedział rzecznik talibów. Na razie nie jest jednak jasne, ilu więźniów zwolnią talibowie.

Mujahid powiedział, że trwają dyskusje na temat szczegółów technicznych związanych z wydaniem uwolnionych osób i zapewnieniem im kontroli medycznej. Zaznaczył także, że czynnikiem utrudniającym działanie w tym zakresie jest epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia ruchu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Organizacja Narodów Zjednoczonych chwali porozumienie między talibami i USA

Javid Faisal, rzecznik krajowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Afganistanu poinformował na Twitterze, że obie strony prowadzą „bezpośrednie dyskusje” na temat wymiany więźniów.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo określił wtorkowe spotkanie jako „krok w dobrą stronę”.

Reuters / Kresy.pl