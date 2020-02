USA i Talibowie podpisują umowę o zakończeniu konfliktu w Afganistanie

Reprezentanci Stanów Zjednoczonych i Talibowie podpisali w Katarze porozumienie, które ma zakończyć osiemnastoletni konflikt w Afganistanie – informuje Deutsche Welle.

W sobotę na terytorium Kataru, delegacje Stanów Zjednoczonych i Talibów podpisały historyczne porozumienie „Przywracające pokój w Afganistanie” – czytamy na portalu.

Strona amerykańska zgodziła się podpisać porozumienie po tygodniowej redukcji walk ze strony Talibanu.

„Jeśli Talibowie i Afgański rząd wypełnią zobowiązania, będziemy na potężnej ścieżce do zakończenia wojny w Afganistanie i powrotu naszych żołnierzy do domu” – mówił w piątek prezydent Donald Trump”. „Zobowiązania reprezentują pokój w nowym Afganistanie, wolnym od Al-Ka’idy, ISIS i innych terrorystycznych organizacji nas krzywdzących”.

Jeżeli strony będą wywiązywać się z porozumienia, USA w przeciągu 135 dni ograniczy swój kontyngent z 12000 do 8600 żołnierzy. Całkowite wycofanie się sił amerykańskich miałoby trwać 14 miesięcy.

Negocjacje między stronami konfliktu bardzo się przeciągały, we wrześniu 2019 roku zostały nawet zerwane. Wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył talibów o wzmacnianie własnej pozycji przetargowej w negocjacjach za pomocą aktów terroru. Negocjacje znalazły się w zasadzie w martwym punkcie. Aby doprowadzić do kolejnej rundy rozmów były potrzebne różne zabiegi dyplomatyczne, włączając w to wymianę więźniów. W styczniu br. Trump zapowiedział, że warunkiem przystąpienia do rozmów z talibami jest ograniczenie przez nich stosowania przemocy.

Ponad 2 tys. Amerykanów i 90 tys. Afgańczyków zginęło w wyniku walk i zamachów, a ponad milion Afgańczyków zostało uchodźcami. Armia afgańska do niedawna zmagała się z dezercją na poziomie 30% w skali roku.

Zadania bojowe Stanów Zjednoczonych w tym regionie zakończyły się sześć lat temu, nie oznaczało to jednak ewakuacji wojsk. Od 2014 roku w Afganistanie przebywa dwadzieścia tysięcy żołnierzy państw NATO, personel amerykański stanowi jego znaczną większość, bo aż dwanaście tysięcy.

Dw.com/Kresy.pl