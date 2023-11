Media: Do Rosji z Ukrainy ciągle płyną części zamienne do samolotów i helikopterów

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Avia FED Service dostarczyła rosyjskiemu przemysłowi lotniczemu części zamienne o wartości co najmniej 7,3 miliona dolarów, z czego większość o wartości 4,1 miliona dolarów z Ukrainy – wynika z dochodzenia prowadzonego przez rosyjski projekt Vazhnye Istorii i OCCRP.

Jak przekazał w poniedziałek portal Radio Swoboda, z dochodzenia wynika, że od lutego 2022 r. do lipca 2023 r. Avia FED Service, zgodnie ze zgłoszeniami celnymi, sprowadziła części do naprawy samolotu An-124 wyprodukowanego przez Charkowskie Zakłady Budowy Maszyn „FED” za prawie 120 mln rubli, części zamienne do stacji lokalizacyjnych śmigłowców Ka-32 kijowskich zakładów „Radar” za ponad 67 mln, części do naprawy silników An-24 i An-12 produkowanych przez Motor Sicz, kijowską fabrykę „Artem” i inne ukraińskie przedsiębiorstwa za około 170 milionów rubli.

Oprócz części ukraińskich Avia FED Service importowała części zamienne z Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Rosyjska firma Avia FED Service została założona w 1993 roku jako przedstawicielstwo Charkowskiego Zakładu Budowy Maszyn FED. Jej obecnym szefem jest Ołeksandr Reszetnik z Ługańska. Według danych dotyczących zamówień publicznych klientami Avia FED Service są Ministerstwo Obrony Rosji, przedsiębiorstwa państwowej korporacji Rostec.

W 2014 Charkowskie Zakłady Budowy Maszyn FED wstrzymały dostawy produktów do swojego rosyjskiego przedstawicielstwa, a w 2018 roku Avia FED Service znalazła się pod ukraińskimi sankcjami. Ale to, zdaniem dziennikarzy śledczych, nie powstrzymało importu ukraińskich komponentów dla rosyjskiego przemysłu lotniczego.

Założyciele Avia FED Service zarejestrowali Linker w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Firma specjalizuje się w dostawach części do śmigłowców Mi-8, Mi-17, Ka-32. Szefem tej firmy, jak ustalili śledczy, jest Andrij Kurta, a właścicielem Ołeksij Palczyk.

Linker otrzymał w szczególności ukraińskie produkty od firmy Motor Sicz, której dyrektor Wiaczesław Bogusław został zatrzymany w październiku 2022 roku pod zarzutem zdrady stanu za „nielegalne dostarczanie towarów wojskowych do rosyjskich samolotów szturmowych”. Śledczy ustalili także, że na stronie internetowej siostrzanej firmy Linkera, Amis, widnieje informacja, że firma ta jest oficjalnym przedstawicielem Motor Sicz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i „posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i licencje”.

Z dochodzenia wynika, że ostatnia dostawa Linkera do Avia FED Service miała miejsce w styczniu 2023 r. Następnie dostawa komponentów dla rosyjskiego lotnictwa „Avia FED Service” realizowana była za pośrednictwem zarejestrowanej w kwietniu 2023 roku firmy „Bakaytorg1” z Kirgistanu.

W komentarzu dla śledczych Ołeksandr Reszetnik, dyrektor Avia FED Service, powiedział, że produkty ukraińskich fabryk, które jego firma przekazała swoim klientom w latach 2022-2023, zostały zakupione wcześniej, w latach 2020-2021 i po prostu „leżały za granicą”.

Właściciel Linkera Ołeksij Palczyk powiedział, że jego firma „nigdy nie dostarczała i nie dostarcza niczego z Ukrainy do Rosji”. Ze śledczymi nie skontaktował się przedstawiciel firmy Bakaytorg1 z Kirgistanu.

Kresy.pl/Radio Swoboda