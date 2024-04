Aleksandr Dugin dla Tuckera Carlsona: Liberalizm wiedzie do posthumanizmu [+VIDEO]

Prawicowy amerykański dziennikarz i publicysta, który zyskał w tym roku rozgłos przeprowadzając wywiad z Władimirem Putinem, tym razem porozmawiał z radykalnym rosyjskim filozofem i ideologiem euerazjatyzmu Aleksandrem Duginem.

Carlson, który przebywa w Moskwie, opublikował we wtorek nagranie wywiadu z Duginem na swoim profilu na portalu społecznościowym X. Wywiad został przeprowadzony w języku angielskim. We wstępie amerykański dziennikarz przytoczył pojawiające się na Zachodzie opinie nazywające Dugina “mózgiem Putina”, sam jednak podkreślił, że ten pierwszy nie jest w Rosji “polityczną figurą” lecz filozofem”. Podkreślał, że Dugin nie jest też człowiekiem sił zbrojnych. Wywiad został przeprowadzony w języku angielskim.

Ep. 99 Aleksandr Dugin is the most famous political philosopher in Russia. His ideas are considered so dangerous, the Ukrainian government murdered his daughter and Amazon won’t sell his books. We talked to him in Moscow. pic.twitter.com/4LrO0Ufg9P — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 29, 2024

Carlson, oceniając, że państwa zachodnie “zwróciły się przeciwko sobie”, zapytał rozmówcę o przyczynę konstatowanego przez niego kryzysu społeczno-kulturowego. Dugin odpowiedział, że panujący na zachodzie “indywidualizm” jest błędnym odczytaniem natury człowieka, odcinającym go od relacji ze światem. Źródeł tego dopatruje się w triumfie na Zachodzie filozoficznego nominalizmu, który inkarnował się następnie w świecie zachodnim w postaci protestantyzmu.

“Indywidualność była i ciągle jest kluczowym konceptem, który został postawiony w centrum ideologii liberalnej. I liberalizm jest, w mojej interpretacji, rodzajem historycznego, kulturowego i politycznego procesu wyzwolenia indywidualności z jakiejkolwiek tożsamości zbiorowej, dokonuje transcendencji indywidualnego.” – ocenił Dugin, który początek procesu widzi w odrzuceniu przez protestantów “kolektywnej tożsamości” Kościoła Katolickiego, a także Świętego Imperium Rzymskiego pod władzą Habsburgów.

Dugin podkreslił, że na buncie przeciw tym uniwersalizmom się nie skończyło, ponieważ następnie ostrze liberalizmu zostało wymierzone w zbiorowe tożsamości państw narodowych “na rzecz czystego społeczeństwa obywatelskiego”. Rosyjski myśliciel skonstatował, że liberalizm wygrał jako ideologia wielkie starcia polityczne XX wieku, stąd pojawiła się teza o “końcu historii” ogłoszona przez Francisa Fukuyamę.

Dugin uznał, że po tym zwycięstwie pozostały jeszcze dwie kolektywne tożsamości, które stały się celem dekonstrukcji – płeć, w kierunku “nowej formy płciowego indywidualizmu”. Jak ocenił LGBT “to nie dewiacja liberalizmu, to było niezbędnym elementem realizacji i zwycięstwa tej liberalnej ideologii”, który już prawie został przeprowadzony. Za “ostatni krok” jej zwycięstwa Rosjanin uznaje “wyzwolenie od tożsamości ludzkiej”, wskazując na powstające idee transhumanizmu. Wskazał przy tym na poglady i działalność osób takich jak Klaus Schwab i Juwal Harari – “Tak widzę świat anglosaski” – zadeklarował Dugin, który właśnie społeczeństwa angloskie uznał za czołowych, historycznych promotorów liberalizmu.

Spotkało się to z kontrą dziennikarza odwołującego się do klasycznej definicji liberalizmu, jednak Dugin twierdził, że ostatecznie liberalizm prowadzi w swojej logice do dominacji indywidualizmu nad wszelkiego rodzaju wspólnotami, także demokratycznym pojęciem demosu, co w praktyce politycznej prowadzi do dominacji spontanicznie tworzonych mniejszości nad tym, co w demokratycznym ujęciu jest większością.

Dugin twierdził też, że Władimir Putin przeszedł na pozycje obrony “tradycyjnych wartości” i to jest jest dodatkowym, metapolitycznym przyczynkiem starcia Rosji z Zachodem.

Aleksandr Dugin to rosyjski polityk, filozof, geopolityk i historyk idei, jest znanym publicystą i ideologiem rosyjskiego neoimperializmu, eurazjatyzmu, tradycjonalizmu integralnego. W latach 90 XX w. wraz z pisarzem Eduardem Limonowem założył radykalną Partię Narodowo-Bolszewicką (NBP). Przez część polskich mediów nazywany jest „mózgiem Putina” ze względu na domniemany wpływ na prezydenta Rosji. W istocie jednak Dugin nie sprawował nigdy żadnych funkcji w organach władz Rosji, a w 2014 r. stracił stanowisko na Uniwersytecie im. Łomonosowa po tym, gdy krytykował te władze za, w jego opinii, kunktatorstwo i zbyt mało ekspansywną politykę wobec Ukrainy.

Córka Dugina, Daria padła w sierpniu ofiarą zamachu bombowego w pobliżu wsi Bolszyje Wiaziemy w obwodzie moskiewskim. Kobieta, podzielająca poglady ojca, zginęła na miejscu. Wracała z wydarzenia polityczno-kulturalnego, na którym przebywał także jej ojciec, publicysta znany z radykalnych, imperialnych poglądów. Skłania to komentatorów do wniosku, że to właśnie Aleksandr Dugin był celem ataku.

W amerykańskich służbach wywiadowczych panuje przekonanie, że zabójstwa Darii Dugin dokonali Ukraińcy.

