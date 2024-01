Minister równości: najpierw mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną, potem związki partnerskie

Minister ds. równości Katarzyna Kotula zaznacza, że przed procedowaniem ustawy o związkach partnerskich do Kodeksu karnego zostanie dodana tzw. mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną. Zaznaczyła, że taka jest umowa m.in. ze środowiskiem LGBT.

W środę w rozmowie na antenie Polsat News minister ds. równości Katarzyna Kotula, pytana o ustawę o związkach partnerskich zapewniała, że projekt jest gotowy i ma zostać złożony jak najszybciej. Procedowany miałby być wiosną. Zwróciła uwagę, że ostatnio Estonia wprowadziła w życie tzw. równość małżeńską, legalizując tzw. homomałżeństwa, podczas gdy w Polsce jeszcze rozmawiamy o związkach partnerskich.

„Chciałabym byśmy rozmawiali o równości małżeńskiej, ale nie rozmawiamy, na razie będziemy rozmawiali o związkach partnerskich” – powiedziała minister. Potwierdziła, że ustawa o związkach partnerskich przewiduje wspólnotę majątkową, dziedziczenie oraz możliwość zmiany nazwiska. Na pytanie, czy będzie możliwość zawierania związków partnerskich w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpowiedziała: „Chciałabym, żeby tak było”. Dodała też, że powinna być składana przysięga.

Kotula chciałaby, żeby w centrolewicowej koalicji rządzącej nie było kontrowersji na ten temat. Powiedziała, że trwają rozmowy z politykami PSL, żeby ich przekonać, aby był to projekt rządowy. „Myślę, że byłoby to symboliczne. Myślę, że byłoby to bardzo ważne dla tych wszystkich osób, które czekają na uregulowanie tego stanu prawnego, który jest dzisiaj czystą formą dyskryminacji” – dodała.

Minister równości zaznaczyła też, że zanim zostaną wprowadzone legalne związki partnerskie, w tym również osób tej samej płci, to najpierw odpowiednio poszerzone zostaną przepisy Kodeksu Karnego dotyczące tzw. mowy nienawiści. Dodała, że porozumienie to dotyczy zarówno koalicji rządzącej, jak i środowiska LGBT.

„Umówiliśmy się ze środowiskiem osób LGBT, że przed ustawą o związkach partnerskich, do Kodeksu Karnego będzie wpisana mowa nienawiści ze względu na orientację i płeć” – oświadczyła minister ds. równości, cytowana przez polsatnews.pl. W relacjach innych mediów podano, że analogiczne słowa padły odnośnie umowy koalicyjnej. W ocenie Kotuli, wprowadzenie takich zmian prawnych będzie bardzo łatwe.

„Jestem po rozmowie z wiceministrem [sprawiedliwości – red.] Krzysztofem Śmiszkiem. Myślę, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar zgodzi się co do tego, że to jest ustawa, którą można procedować szybko, która mogłaby zostać wprowadzona zanim procedowana będzie ustawa o związkach partnerskich” – powiedziała Katarzyna Kotula.

Minister ds. równości zapowiedziała też, że jeśli związki partnerskie wejdą w życie, to będzie jedną z pierwszych osób, która taki związek zawrze. Zaznaczyła, że po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o in vitro, liczy na to, że bez oporów podpisze on także ustawę o związkach partnerskich.

Dodajmy, że w czwartek Kotula ponownie wypowiedziała się na ten temat w rozmowie na antenie TVN24.

„Na to umówiliśmy się w ramach rozmów negocjacyjnych i to [odpowiedzialność karna za tzw. mowę nienawiści ze względu na płeć lub orientację seksualną – red.] zostało wpisane do umowy koalicyjnej. Jestem przekonana, że dzisiaj jest to ustawa, która mogłaby zostać szybko przeprocedowana, tak jak rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, które jasno prosiły o to, żeby ta ustawa była przed ustawą o związkach partnerskich – powiedziała minister Kotula.

„Ja myślę, że to jest kwestia lutego, kiedy moglibyśmy o tym rozmawiać, ale to jest do decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości” – dodała.

