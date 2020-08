„Milcząca większość” wyraziła sprzeciw wobec ideologii LGBT. W całym Białymstoku zawieszono billboardy

W reakcji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski z PO zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratoru w związku z „mową nienawiści”.

W związku z pojawieniem się w #Białystok bilboardów #MilczacaWiekszosc skieruję dziś do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez ich autorów przestępstwa, w związku z mową nienawiści. — Tadeusz Truskolaski (@TTruskolaski) August 21, 2020

Prezydentowi odpowiedziała „Milcząca Większość” na Facebooku. Zaś wisienką na torcie jest pan prezydent Tadeusz Truskolaski, który już zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Bo przecież nie może być tak, że ktoś w jego prywatnym mieście śmie korzystać z konstytucyjnej wolności słowa. Dla przypomnienia – jest to ten sam prezydent, który tak gorąco bronił w ubiegłym roku prawa uczestników tzw. Marszu Równości do manifestowania swoich poglądów. Ażeby nie zrobiło się nazbyt poważnie, dodamy jeszcze, że jego zastępca Rafał Rudnicki jeszcze wczoraj zapierał się, że miasto nic nie może, ponieważ prywatna firma udostępniła przestrzeń reklamową za prywatne pieniądze, by po zapowiedzi prezydenckiego donosu przyklaskiwać świetnej inicjatywie włodarza miasta – napisano.

Akcja spotkała się z reakcją tęczowych aktywistów. Wczoraj teoretyzowaliśmy o tym, dlaczego ideologia 🏳️‍🌈 jest odmianą ideologii totalitarnej. Wystarczyło poczekać dobę, by od teorii móc przejść do praktyki. Dokładnie tyle potrzebowali 🏳️‍🌈 aktywiści, by przypuścić całkowicie niemerytoryczny i przepełniony nienawiścią atak w odpowiedzi na garść merytorycznych argumentów, którymi zdecydowaliśmy się wczoraj podzielić – napisała „Milcząca Większość” na Facebooku – Zwolennikom tej totalitarnej ideologii nie chodzi o polemikę, nie chodzi o obronę – w komentarzach jasno pokazali, że tego wcale nie chcą. Domagają się zakazu publikowania treści, z którymi się nie zgadzają – czyli dokładnie tego, co im wczoraj przypisywaliśmy, wskazując na totalitarny charakter ich ideologii – czytamy.

W ciągu paru godzin po rozwieszeniu billboardów próbowano zerwać jeden z nich, a w mediach społecznościowych oraz mediach lewicowych i liberalnych rozpoczęto nagonkę na organizatorów akcji z użyciem terminu-klucza „homofobiczne billboardy”. Niestety nie wiemy nadal co w zasadzie zawiera się w tym terminie i dlaczego nasze billboardy w ogóle są „homofobiczne”. Być może lewica cierpi na jakieś poważne braki leksykalne i słowem tym zastępuje kilka innych określeń takich jak „nie podoba mi się” lub „nie zgadzam się” – skomentowała „Milcząca Większość”.

Dodatkowo homoaktywiści skrytykowali firmę zarządzającą billboardami. Bo przecież nie może być tak, że profesjonalna firma po prostu udostępnia przestrzeń reklamową w zamian za pieniądze, a zamawiający zyskuje prawo do zamieszczenia na niej swojej treści, prawda? Zwłaszcza, że ta sama firma w ubiegłym miesiącu bez problemu udostępniła swoją przestrzeń na 🏳️‍🌈 billboardy. Nie słychać było o jakichś atakach ze strony „homofobów” wobec tej firmy. Wydaje nam się, że ta sytuacja dość poważnie zaburza rzeczywistość, w której żyją 🏳️‍🌈 histerycy, bo zgodnie z ich rozumowaniem powinno być przecież zupełnie odwrotnie – podsumowali organizatorzy akcji.