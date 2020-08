Łódzki kurator oświaty powiedział o „wirusie LGBT”. Niedługo później został odwołany ze stanowiska

Wierzchowski w czwartek był gościem programu „Rozmowy niedokończone” nadawanym przez telewizję Trwam. Kurator mówił o przygotowaniu szkół do zdalnego nauczania i powrocie dzieci do klas. W pewnym momencie Wierzchowski stwierdził: Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa.

Następnie kilku lewicowych i liberalnych posłów zwróciło się do szefa MEN o odwołanie kuratora z pełnionej funkcji.

W sobotę późnym wieczorem Wierzchowski poinformował na Twitterze, że został odwołany.

Szanowni Państwo! Ogromnie dziękuję za wsparcie. Potwierdzam, że wczoraj otrzymałem informację

Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, we wpisie podanym dalej przez ministra edukacji narodowej, Dariusza Piontkowskiego, zapewnił, że jego decyzja nie miała nic wspólnego z wypowiedzią kuratora na antenie telewizji Trwam.

W pt., 14.08 wystąpiłem z wnioskiem o odwołanie Łódzkiego Kuratora Oświaty. Była to decyzja wielokrotnie konsultowana i omawiana wcześniej z Ministrem Edukacji. Podyktowana głęboką analizą sytuacji w łódzkiej oświacie i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami – napisał Bocheński.

Oświadczenie to zostało przyjęte jednak krytycznie przez internautów. No to gratuluję wyczucia i wybrania momentu podjęcia decyzji o dymisji – napisał Marek Makowski w odpowiedzi na wpis wojewody.

Poseł Konfederacji Robert Winnicki zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o „realizację obietnic” i „zdecydowaną interwencję” w tej sprawie.

