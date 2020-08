Manifestacja „Stop agresji LGBT”. Bosak: Sprzeciw wobec rewolucji kulturowej to nasz obowiązek

Sprzeciw wobec rewolucji kulturowej to nasz obowiązek – mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak na niedzielnej manifestacji zorganizowanej pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego przez Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Bosak w przemówieniu skierowanym do uczestników protestu podkreślił, że środowiska narodowe nie mogą pozwolić na narzucanie ideologii ruchów LGBT polskiemu społeczeństwu.

Wyrażanie otwartego sprzeciwu wobec rewolucji kulturowej, którą chce przeprowadzić skrajna lewica jest naszym moralnym obowiązkiem i jedynym środkiem do jej powstrzymania (…) Musimy być aktywni, musimy powstrzymać tę rewolucję – mówił były kandydat na prezydenta RP.

Wyrażanie sprzeciwu to dopiero początek do realizacji programu politycznego, który to powstrzyma. To co widzimy dziś to rozleniwienie naszego społeczeństwa, tej jego konserwatywnej części. Konserwatywna część naszego społeczeństwa wierzy, że jesteśmy wyjątkowym narodem, któremu nie grożą te procesy, które zaszyły na Zachodzie – zauważył Bosak.

Ale skąd ta wiara? Czy naprawdę jesteśmy tak silni? Kiedy polska młodzież jest poddawana presji ideologicznej z popkultury, z reklamy, z marketingu, z filmu, z edukacji, z organizacji pozarządowych finansowanych zza granicy, to ma nie przyjąć tej mody, która przetacza się przez cały zachodni świat? – kontynuował.

Wywieszenie tęczowej flagi na posągu Chrystusa to przekroczenie cienkiej czerwonej lini, to otwarta agresja ideologicza – stwierdził Bosak.