Xavier Messing: elity Polski prowadzą dywersję psychologiczną wobec własnego narodu

Dr. hab. Xavier Messing, wieloletni międzynarodowy doradca instytucji wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ekspert w zakresie operacji dywersyjnych, były doradca amerykańskiego Departamentu Stanu, założyciel i CEO firmy Vega Intelligence, twórca autorskiego systemu ATPS, dr hab. nauk psychologicznych, w ostrych słowach skomentował poczynania rządzących w kontekście obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej.

Zarządzanie państwem to również (być może przede wszystkim) sfera zaawansowanych działań psychologicznych niewidocznie wspierających zarządzanie zbiorowym morale. Aspekt ten dotyczy budowania spójności narodowej, tożsamości i identyfikacji z własnym państwem oraz narodowej dumy. Poważni przywódcy poważnych państw rozumieją ten czynnik i dbają o niego niezależnie od zmiennych, wynikających z politycznych różnic. Wiedzą doskonale, że szacunek innych do danego kraju wynika przede wszystkim z tego, jak dany kraj potrafi sam szanować siebie – zauważył we wpisie na Facebooku ekspert.

Dr. hab. Messing zwrócił uwagę, że w zniewolonej na różne sposoby Polsce dbano o to, żeby Polacy świętowali tylko porażki, utrwalając w ten sposób w podświadomości mas „niezdolność do wielkich sukcesów oraz zwycięstw, których istnienie było systemowo wymazywane ze świadomości Polaków”. Zabieg ten dotyczył w szczególności jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata – Bitwy Warszawskiej.

Stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej było doskonałym momentem na uruchomienie zbiorowych mechanizmów psychologicznych, którymi w dość prosty sposób można ukierunkować i wzmocnić narodową dumę, tożsamość i morale. Jednak – zapowiadane dwa lata wcześniej Muzeum Bitwy Warszawskiej i Łuk Triumfalny nie powstały i nie doszło do ich odsłonięcia. W zamian za to, władze polskie w osobie Ministra Obrony Narodowej, na stulecie Bitwy Warszawskiej odsłoniły pocztowy znaczek… – zauważył.

Gdyby w ramach dywersji psychologicznej (poniżenie polskiego narodu, obniżenie morale i ośmieszenie dumy narodowej) wywiadowi nieprzyjaźnie nastawionego do Polski państwa zaproponować realną możliwość realizacji takiego scenariusza, to w pierwszej chwili uznano by to za prowokację polskiego wywiadu (jeśli takowy by istniał), następnie nie uwierzono by w to, a gdyby już było jasne, że jest to prawdziwa oferta – przeznaczono by na ten cel nielimitowane środki – podsumował został wpis.

