100 lat temu Polacy pokonali bolszewików pod Warszawą

15 sierpnia jest uznawany za rocznicę polskiego zwycięstwa nad bolszewikami pod Warszawą. Z tej okazji w sobotę na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku w Ossowie odbyły się rocznicowe uroczystości.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w uroczystościach w Ossowie wzięli udział przedstawiciele władz na czele z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską oraz szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem.

Liturgię koncelebrował m.in. ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński, a homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Hierarcha mówił, że sukces 1920 roku był „pierwszą po rozbiorach wygraną samodzielnie przez polską armię wojną”. Wskazywał, że polscy żołnierze bronili nie tylko ojczyzny, ale także wiary. Cytował list polskich biskupów do papieża Benedykta XV, w którym napisano, że „jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenie Krzyża”.

Po liturgii na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku w Ossowie zaplanowano apel poległych i składanie wieńców.

Wcześniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego biskup polowy WP gen. Józef Guzdek odprawił uroczystą mszę świętą z udziałem najwyższych władz państwowych – m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka i generalicji, korpusu dyplomatycznego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Jak podaje PAP, w sobotę z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej w szeregu zagranicznych mediów – m.in. francuskim dzienniku „L’Opinion”, austriackim „Die Presse”, włoskim „La Stampa” czy greckim „Kathimerini” ukazał się artykuł Mateusza Morawieckiego ukazujący znaczenie polskiego zwycięstwa nad bolszewikami.

Bitwa Warszawska to batalia toczona od 13 sierpnia 1920 roku na tzw. przedmościu warszawskim na obszarze pomiędzy Dęblinem a granicą z Prusami Wschodnimi pomiędzy Wojskiem Polskim a nacierającymi ze wschodu oddziałami bolszewickimi. Jednym z decydujących jej epizodów była krwawa i dramatyczna bitwa z bolszewikami pod Ossowem koło Wołomina, która rozegrała się 14 sierpnia 1920 roku. Polscy żołnierze stawiali pod Ossowem zacięty opór atakującym bolszewikom, a mimo wyczerpania i poważnych strat poderwali się do kontrataku, dochodziło do walk wręcz. 16 sierpnia znad Wieprza ruszyło kontrnatarcie na lewe skrzydło wroga prowadzone przez marszałka Piłsudskiego. Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. Bitwa, zwana też „Cudem nad Wisłą”, uratowała Polskę i kraje Europy Zachodniej przed bolszewikami i zalewem komunizmu. Została uznana za osiemnastą, pod względem znaczenia, bitwę w historii świata.

Kresy.pl / pap.pl / dzieje.pl