Szef PSL: doprowadzimy do budowy pomnika gen. Rozwadowskiego w Warszawie

Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by w Warszawie wzniesiono pomnik autora koncepcji Bitwy Warszawskiej, generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Szef PSL obiecuje, że doprowadzi do budowy pomnika generała Tadeusza Rozwadowskiego w polskiej stolicy. „Do komitetu budowy zapraszam wszystkie siły polityczne. Wspólnie uhonorujmy wielkiego architekta zwycięstwa z 1920 roku!” – napisał polityk na Facebooku.

Generał Tadeusz Rozwadowski, który wcześniej służył w armii Austro-Węgier, w 1918 roku został pierwszym Szefem Sztabu tworzącego się dopiero Wojska Polskiego. Musiał jednak złożyć dymisję w związku ze sporem z Józefem Piłsudskim o sposób tworzenia armii – Rozwadowski chciał oprzeć się na poborze, podczas gdy Piłsudski stawiał na armię ochotniczą. Gen. Rozwadowski objął dowództwo armii „Wschód” walczącej z Ukraińcami o ziemie dawnej Galicji Wschodniej. M.in. dzięki niemu Lwów przetrwał oblężenie Ukraińskiej Armii Halickiej. W marcu 1919 roku Rozwadowskiego wysłano do Paryża, gdzie był szefem Polskiej Misji Wojskowej. Generał wrócił do Polski dopiero w lipcu 1920 roku, by ratować Warszawę przed bolszewicką nawałą. Rozwadowski był przekonany, że Polska ma siły zdolne do pokonania Armii Czerwonej i swoim optymizmem zarażał pozostałych dowódców, jak i całą armię. Był autorem koncepcji Bitwy Warszawskiej, którą później zaakceptował Józef Piłsudski. W późniejszych latach autorstwo planu przypisywano Piłsudskiemu, czemu Rozwadowski lojalnie nie zaprzeczał.

Podczas zamachu majowego gen. Rozwadowski opowiedział się po stronie rządu, za co sanacyjne rządy przez rok bezprawnie trzymały go w areszcie śledczym. Uwięzienie w ciężkich warunkach nadszarpnęło zdrowie generała, który zmarł w 1928 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany we Lwowie na tzw. Cmentarzu Orląt obok swoich dawnych podkomendnych.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. zdominowana przez PO Rada Warszawy odrzuciła petycję w sprawie budowy w mieście pomnika gen. Rozwadowskiego.

Ekipa #Trzaskowski2020 w #RadaWarszawy odrzuciła petycję ws. budowy w #Warszawa pomnika gen. Rozwadowskiego -bohatera Bitwy Warszawskiej, współtwórcy II RP. Lider klubu #POKO stwierdził, że generałowi wystarczy uliczka na Targówku. Za pomnikiem głosował i agitował @warszawskipis. pic.twitter.com/BLt2bcTcQd — Piotr Mazurek (@mazurek_piotr) June 18, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: 100 lat temu Polacy pokonali bolszewików pod Warszawą

Kresy.pl / dzieje.pl