Konfederacja krytykuje PiS i Suwerenną Polskę za poparcie wydłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą

Naczelnik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia informacji o możliwym udziale ukraińskich służb specjalnych w "likwidacji szeregu rosyjskich propagandzistów", jak to ujęła ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy YahooNews, Budanow podkreślił, że Ukraina będzie walczyć z rosyjskim najeźdźcą aż do całkowitego zwycięstwa. „Nie kontynuujcie tego tematu. Wszystko, co skomentuję, to to, że zabijaliśmy Rosjan i będziemy zabijać Rosjan gdzie się da, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy” – odpowiedział szef GUR, którego słowa zacytowała w niedzielę UNIAN.



Pytanie dziennikarza i odpowiedź Budanowa padła dzień po zamachu na znanego rosyjskiego pisarza, publicystę, a swego czasu bojownika donbaskich separatystów Zachara Prilepina. W sobotę, w obwodzie niżnonowogrodzkim doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w samochodzie, którym jechał Prilepin. W rezultacie eksplozji pisarz został ranny, natomiast zginął jego kierowca.