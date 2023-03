Tusk: Jesteś katolikiem, rozumiesz Jezusa? To nie możesz głosować na PiS czy Konfederację!

Szef PO Donald Tusk oświadczył, że katolik czy ktoś wierzący w „fundamentalne zasady chrześcijaństwa” nie może głosować na PiS czy Konfederację, bo partie te nie zgadzają się m.in. na legalizację zabijania dzieci poczętych.

W sobotę szef PO, były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk, wystąpił na wydarzeniu Campus Academy w Sosnowcu. Spotkał się tam głównie z młodymi ludźmi. Wydarzenie było organizowane przez środowisko Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i wiceszefa PO.

W swoim wystąpieniu Tusk skupił się na przedstawianiu obecnego obozu rządzącego oraz partii Konfederacja jako poważnego zagrożenia dla wolności, rozumianej w kategoriach liberalnych i lewicowo-liberalnych, oraz dla osób o poglądach zdecydowanie prounijnych. Były premier krytykował PiS i Konfederację łącznie, bo uważa, że po jesiennych wyborach mogą wspólnie utworzyć rząd. Twierdził też, że programy i postulaty tych partii są sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi i wiarą katolicką.

„Jesteś katolikiem? Chcesz przestrzegać dekalogu? Wierzysz w fundamentalne zasady chrześcijaństwa? Rozumiesz Jezusa Chrystusa? To nie możesz głosować na PiS czy Konfederację!” – oświadczył Donald Tusk.

„Na miłość Boga, to nie ma kompletnie nic wspólnego z chrześcijaństwem, to nie ma nic wspólnego z dekalogiem” – kontynuował. „[To jest – red.] Władza, która ma w pogardzie człowieka, słabszego człowieka i która jest skoncentrowana wyłącznie na kradzieży. Jesteś patriotą? Myślisz naprawdę o Polsce jako o swoim domu? Myślisz o Polsce, jako o miejscu, gdzie mają żyć twoje dzieci i wnuki? To nie możesz głosować na tych, którzy chcą wywrócić Polskę do góry nogami”.

„Jesteś katolikiem, chcesz przestrzegać dekalogu, wierzysz w fundamentalne zasady Chrześcijaństwa, rozumiesz Jezusa Chrystusa, to nie możesz głosować na @pisorgpl czy na @KONFEDERACJA_ ” pic.twitter.com/gR2bvUTWwk — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) March 25, 2023

W tym kontekście szef PO nawiązał do hasła polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena, czyli tzw. „piątki Mentzena” z 2019 roku („Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i UE”), twierdząc, że to „oficjalny pięciopunktowy program” tej partii.

„Jeśli oficjalny pięciopunktowy program Konfederacji brzmi: Polska bez gejów, Polska beż Żydów, Polska bez podatków, Polska bez aborcji, bez Unii Europejskiej. (…) Jeśli zobaczycie, jak blisko tego myślenia są niektórzy liderzy dzisiejszej partii rządzącej, to wtedy zrozumiecie” – mówił w Sosnowcu Tusk.

„Jeśli ci ludzie będą rządzić naszą ojczyzną, to będzie oznaczało, że w Polsce nie będzie miejsca dla kobiety, która chce swoich praw i swojej samodzielności, że w Polsce nie będzie miejsca dla innych orientacji seksualnych” – dodał.

Wypowiedź Tuska skomentował poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak:

Piątka Platformy Obywatelskiej. Chcemy:

1. Wyższych podatków.

2. Aborcji.

3. Więcej władzy i regulacji UE.

4. Rewolucji LGBT/gender.

5. O Żydach dobrze albo wcale. My takie podejście odrzucamy. @KONFEDERACJA_ to rozsądek ws. ideowych, roztropność ws. UE i racjonalność w ekonomii — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 25, 2023

Przypomnijmy, że wcześniej Donald Tusk w ramach obietnic wyborczych zapowiadał daleko idącą liberalizację przepisów, regulujących w Polsce standardy dotyczące ochrony życia i funkcjonowania rodziny. Obiecywał m.in. zalegalizowanie aborcji do 12. tygodnia ciąży i związków partnerskich, w tym także jednopłciowych, jeżeli Koalicja Obywatelska przejmie władzę.

