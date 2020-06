Seattle: do programu nauczania trafi „historia LGBTQIA+”

W czasie pandemii koronawirusa w Seattle podjęto szereg inicjatyw, które mają wprowadzić w życie postulaty lobby LGBT. O sprawie poinformował na swoim Facebooku Zachary DeWolf, przewodniczący zarządu szkół w mieście.

Szkoły publiczne w Seattle zobowiązane zostały do uwzględnienia co najmniej jednej neutralnej płciowo toalety we wszystkich projektach budowlanych szkół. Zapowiedziany został również audyt 104 szkół, aby zidentyfikować w nich przestrzeń, która można by na takie toalety przeznaczyć.

CZYTAJ TAKŻE: Rzecznik Kremla skomentował wywieszenie flagi LGBT przez ambasadę USA w Moskwie

Wszystkie programy nauczania historii, sztuki czy języka angielskiego będą musiały także obejmować „historię LGBTQIA +”, a jedna szkoła zmieni swojego patrona na „bohatera LGBTQI+”. W planach są również specjalne „kursy LGBTQIA+”.