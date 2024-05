Tusk i Zełenski zgodzili się na rozpoczęcie przygotowań do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa

W czwartek premier Donald Tusk odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak podał 16 maja Wołodymyr Zełenski na portal X (dawniej Twitter), prezydent Ukrainy odbył rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem.

Rozmowa Zełenskiego i Tuska dotyczyła sytuacji w obwodzie charkowskim, gdzie siły rosyjskie rozpoczęły nową ofensywę.

Zdaniem prezydenta Ukrainy, z polskim premierem rozmawiał także o zagrożeniu, jakie stwarza Rosja dla infrastruktury gazowej na zachodniej Ukrainie i sposobach przeciwdziałania.

“Poleciliśmy także zespołom natychmiastowe rozpoczęcie prac nad tekstem dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. Powinna ona być jak najbardziej ambitna między historycznymi partnerami” – podsumował Zełenski.

I spoke with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk about my trip to Kharkiv, the situation there, and Ukraine’s urgent need for air defense to protect Kharkiv and other regions.

One of Russia’s targets right now is our gas infrastructure in the west of Ukraine. Russia’s success… pic.twitter.com/BUMErKIr8m

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2024